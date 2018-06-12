健康@NEWS／海鮮過敏埋危機 吃、嗅、觸都會引發

2018-06-12 00:01 聯合報 林子閔、張棋楨／台北醫學大學院附設醫院過敏免疫科主



隨著海鮮食用量增加，對海鮮過敏的人也變多。 圖╱123RF 分享 facebook

近幾年來健康意識抬頭，大家少吃紅肉，海鮮食用量逐漸增加。海鮮提供優良蛋白質且有抗氧化作用，富含Omega-3 脂肪酸。然而隨著海鮮食用量增加，對海鮮過敏的人也變多，國外過敏期刊調查發現，美國約0.2%的幼童、0.5%的成人對魚過敏，0.7%對蝦蟹貝殼類過敏，國內則無正式統計。

海鮮過敏的典型症狀是免疫球蛋白E媒介造成，從吃下食物幾分鐘到幾小時內發生，每個人發作頻率及嚴重度不同，輕者皮膚蕁麻疹、濕疹、或者鼻癢、打噴嚏、流鼻水，重者引發氣喘，更嚴重的引起上呼吸道水腫阻塞，如嘴唇、舌頭、喉嚨腫而造成呼吸困難及休克，有致命危險。

另外，腸胃過敏症狀為惡心、嘔吐、胃痙攣及腹瀉；過敏發生在神經系統會有偏頭痛。引發過敏途徑除了直接食用，處理海鮮時的清理、刀切時皮膚接觸，甚至烹調海鮮的氣味，均會引發過敏。

如何找出海鮮食物過敏原？海鮮類食物分三大類，第一類魚：魚又分為硬骨魚及軟骨魚兩種，常吃的硬骨魚如鮭魚、鮪魚、鱒魚、鯉魚、鳕魚、鯖魚、魃魚、鯧魚、比目魚、沙丁魚等。軟骨魚如鯊魚、盲鰻、七鰓鰻等。

魚類最常見的過敏原成分是小白蛋白，小白蛋白是耐熱蛋白且多存在魚的白肉中，如鳕魚及比目魚。而紅肉魚如鮭魚、鮪魚不含小白蛋白，比較不容易造成過敏。

第二類甲殼類：如蝦、龍蝦、蟹、淡水龍蝦等。第三類軟體動物類：如蚵、牡蠣、貝、烏賊、章魚等。二、三類常見的過敏原成份是原肌球蛋白，此種過敏原具有高交互反應，也就是說如果對蟹過敏對其他蝦或牡蠣、貝亦會產生過敏。

測試對海鮮食物過敏的方法有兩種，一為皮膚試驗，將海鮮類過敏原經由針刺或扎在皮膚上，經15至20分鐘若皮膚有突起腫塊，像被蚊子叮到，就代表陽性，有過敏反應。

另一種是抽血（即MAST或RAST）測定血中某特定專一性過敏原抗體，此法較昂貴且費時（需等1周）。目前分子過敏原檢測可進一步分析海鮮過敏原成份如小白蛋白或原肌球蛋白。

如何預防及治療海鮮過敏？最有效預防方法就是避開海鮮食物，更要小心辨識食品標籤上的成分或添加物。當過敏在毫無預警下發作時，口服抗組織胺對過敏初期症狀十分有效，若曾有嚴重致命性過敏經驗的人，必須學會施打腎上腺素，並隨身攜帶，一旦發作馬上就醫，不可拖延。