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大肚腩壓迫靜脈 男性甚至會不育

2018-06-12 00:10聯合報 記者李樹人／台北報導

髂靜脈壓迫症候群高風險族群，如果小腿腳踝持續腫脹，就應積極就醫。 圖╱國泰醫院提...
髂靜脈壓迫症候群高風險族群，如果小腿腳踝持續腫脹，就應積極就醫。 圖╱國泰醫院提供
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愛喝酒、少運動，許多男性步入中年都有啤酒肚，看似沉穩，但肚子太大，就會提高腹壓，可能引發「髂靜脈壓迫」症候群，下肢水腫脹痛、色素沉著，嚴重時併發靜脈血栓，需手術治療。

國泰醫院心血管中心主治醫師張嘉修表示，大肚男、孕婦、體重過重的婦人以及活動力旺盛的年輕男性都屬於「髂靜脈壓迫」症候群高風險族群，除了腹壓過大之外，熱愛運動的年輕男性動脈壓力較高，血管容易變硬，也會壓迫到靜脈。

張嘉修指出，髂靜脈壓迫發生率約20%，輕度壓迫，症狀不明顯，但如果持續受到嚴重壓迫，就會引發靜脈血液回流障礙，下肢靜脈壓力升高，輕則下肢水腫脹痛、色素沉著，重則皮膚潰瘍或併發靜脈血栓，有時還會造成男性精索靜脈曲張，導致不育。

張嘉修指出，「髂靜脈壓迫」症候群容易被忽視，且不易診斷，大多數患者都是在治療靜脈血栓時，才意外被確診，陳先生也是如此，一開始腿部痠麻腫脹，檢查結果為靜脈栓塞，但手術後仍寸步難行，小腿腳踝膚色變黑，進一步做血管內超音波檢查，才找出病因。

近年，導管技術進步許多，可在病灶處行氣球擴張和置放自膨式靜脈支架，不僅傷口小、復原快，治療效果顯著，目前已成為「髂靜脈壓迫」症候群的主要治療方式。

張嘉修表示，「髂靜脈壓迫」症候群盛行率達兩成，如果早上起床時，單腳或雙腳腫脹，到了下午，症狀更嚴重，就該提高警覺，避免長時間久坐或久站，平常穿上彈性襪，睡覺時以枕頭墊高腳踝。

水腫靜脈曲張孕婦久坐

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