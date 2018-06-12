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健康名人堂／曬曬太陽、攝取鈣 對抗骨鬆要趁早

2018-06-12 00:04聯合報 王英偉

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人體骨骼的骨量大約20歲至30歲達到最高峰，之後逐漸減少，女性停經後因荷爾蒙減少，骨流失速度加快。如果骨流失過多，使得原本緻密的骨骼形成孔隙，呈現中空疏鬆的現象，骨骼變脆、變弱，就是「骨質疏鬆症」。

根據國健署2013年至2016年國民營養健康狀況變遷調查，對50歲以上民眾透過雙能量X光吸收儀測量骨密度，結果發現12%女性有骨鬆症，男性則為6.2%，且隨著年齡增加而增加，65歲開始驟增，女性骨鬆百分比至少高出男性一倍以上。骨鬆防治以儲存骨本、預防疏鬆為主。

症狀不明顯 一跌就出事

骨質疏鬆症是沉默的疾病，大多沒有明顯症狀，有些中高齡患者，可能只有身高變矮、駝背的外觀變化，多不以為意，但只要一個輕微跌倒，或是突然過猛外力，如彎腰搬運物品，就可能骨折。骨折後引發嚴重疼痛、無法行動、可能長期殘疾，影響生活品質，甚至死亡。

國健署骨質疏鬆防治政策是以健康促進預防為優先，以強化宣導民眾建立正確防治識能為重點。另骨質疏鬆症篩檢政策，由於大規模社區篩檢國際實證仍顯不足，正持續蒐集相關資料及國際發展，並考量篩檢後續對於異常追蹤、確診、治療等配套措施。對於骨鬆高風險者，例如曾骨折或65歲以上婦女，可循醫師建議進行骨鬆檢查。

攝取鈣質，有助預防骨質疏鬆。圖／本報資料照片
攝取鈣質，有助預防骨質疏鬆。圖／本報資料照片
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增10%骨密度 延緩骨鬆13年

世界骨質疏鬆基金會指出，年輕時多增加10%骨密度，可使骨鬆症的發生延緩13年。因此，各年齡層都要攝取均衡且足夠營養維持骨骼健康，更要從年輕時開始「儲存骨本」，多攝取鈣質、維生素D3及蛋白質等，如乳品類、高鈣豆製品、黑芝麻及小魚乾及深綠色蔬菜等，並保持適當體重，不吸菸及節制飲酒，避免過度喝咖啡，避免熬夜等。

此外，透過適當日曬增加體內維生素D3轉化，一般建議每天上午10點以前或下午2點以後，陽光不是最強烈時，不要擦防曬乳，曬太陽10到20分鐘，但注意不要曬傷。藉此透過維生素D3幫助人體從腸道中吸收鈣質，以避免骨鈣合成不足導致骨鬆，同時也可預防多種慢性疾病。

還有，從事荷重運動可增加骨密度和強健肌肉，改善身體的協調與平衡，減緩肌少症發生，降低跌倒和骨折的風險，建議從事健走、慢跑、爬樓梯、舞蹈、登山、跳繩、舉啞鈴操（雙手拿約0.5至1公斤啞鈴或同重量安全物品）等抗地心引力運動。

用藥史、荷爾蒙 查明風險因子

若父母曾骨折，尤其是髖骨骨折，則罹患骨質疏鬆症的風險也會提高，曾發生過骨鬆性骨折的病人，第二次骨折機率，是未曾骨折者兩倍，另外，服用類固醇藥物者骨骼亦會變得脆弱。停經婦女、卵巢切除或45歲之前提前更年期的女性，因為荷爾蒙變化也要特别注意骨骼健康。

骨質疏鬆也是老化的一部分，隨著年紀增長，骨質流失。不過，根據研究，只要定期追蹤骨密度，暸解身體狀況，快樂生活不是問題。即使有骨質疏鬆，只要開始照護，例如骨鬆藥物治療，運動習慣及健康飲食，保持骨骼健康。

（作者王英偉為衛福部國民健康署署長）

骨鬆骨折鈣質

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