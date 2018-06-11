現代人常感孤單 早死風險增2倍

2018-06-11 21:29 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



圖說：研究發現孤單容易造成心臟疾病、不健康心理，病增加早死風險。（photo by wikipedia） 分享 facebook 孤單對心臟有害，更是造成早死的危險因子！丹麥哥本哈根大學9日在歐洲心臟協會提出最新報告，對13,463名患有心臟相關疾病的病人進行的問卷調查顯示，孤單是心臟病的強烈風險因子，孤單的人容易感焦慮、沮喪，且生活品質較低，更有2倍早死的風險。研究生克里斯騰森表示，孤單在現代越來愈常見，醫學評估應該將孤單納入評估指標。

克里斯騰森向《科學日報》表示，過去研究已顯示社交孤立和冠狀動脈心臟疾病、中風有關，但與其他心臟疾病的關聯並不清楚，因此這項研究對13,463名患有心律不整、心衰竭、瓣膜性和缺血性心臟病的病人詢問身心健康、生活習慣和社交狀況，並詢問：「你有人可以傾聽嗎？」、「 你曾感到孤單並希望有人陪伴嗎？」來評估孤單狀態。

「這兩項評估孤單的問題很重要，」克里斯騰森說，因為現在獨居的人可能不孤單，有家庭的人卻可能感到孤單。

「孤單和早死、心理不健康、生活品質低落有關連，」克里斯騰森向《德干紀事報》表示，無論什麼種類心臟病的病人都常感覺孤單，而且去除掉抽菸、年齡等因素後，孤單還是和心臟病有很大關係，有2倍早死的風險。他說，對於社交孤立的人來說，較常承受比較多的壓力，且也沒有人留意，因此更容易有不良的健康後果，他說，這是個孤單愈發常見的年代，社交狀態應納入醫學的評估標準。

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