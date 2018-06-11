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傳統茶文化導入設計新元素 展現東方感

2018-06-11 21:08中央社 台北11日電

設計不只能美化，也能為傳統改變新面貌。設計師吳孝儒為文創茶飲「l龍團」擔任品牌形象總監，運用中文部首作為茶飲系列命名，展現東方文化感。

今年文博會指定的茶品牌「|龍團」，在茶裡加入氣泡，以急速冷卻技術，將熱茶在40秒內急速冷卻成冰茶，並完整保留茶湯的原味，顛覆過往喝茶的感受。

「|龍團」除了在技術和口味上精心研發，也透過設計元素，讓茶文化更能吸引年輕人，邀請PiliWu-Design創辦人吳孝儒擔任品牌形象總監，在品牌識別、官網、包裝及室內設計整體把關，統一視覺美學風格。

吳孝儒表示，「|龍團」將茶飲回歸到最單純的自然元素「水與艸」，象徵回歸根本，不只在包裝設計上走簡單的風格，在盛裝茶飲的杯子，也重新設計一款雙層的透明杯，如此能一眼清楚看見茶色，代表品牌的真誠。

包裝設計上，負責操刀的日目設計由單純質樸的象形元素出發，淬取大自然中的水、气、酉、木4個部首，對應象形圖案，作為4種茶飲系列的視覺語言。

識別設計上，使用利落的筆畫結構，並保留明體書寫頓挫的特徵，連結品牌以古喻今、現代新穎的形象風格。商標圖騰則是來自象形茶的變體，以人為核心，上下相通呼應品牌名「|」（讀音如「滾」）字部首。

吳孝儒也在「|龍團」的實體店面牆上，擺滿了茶的各式器具，包括茶壺、茶碗、茶篩、茶杓等，讓店裡充滿濃厚的茶文化風情，「我希望消費者一走進來就知道這不是甜點店、也不是咖啡店，而是家茶餐館，進而能感受品牌重視茶文化的精神」。

甜點文創

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