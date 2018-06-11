環保署：外帶吸管2025年才限制

2018-06-11 19:48 中央社 台北11日電



環保署副署長詹順貴。聯合報系資料照／記者杜建重攝影 分享 facebook 環保署明年擬禁止4大公共場所提供內用者塑膠吸管政策引發外界質疑，環保署副署長詹順貴說，此波限制是針對內用者，外帶部分要到2025年才有限制，民眾不用過度憂慮。

環保署8日預告草案，包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類共8000家業者不得提供內用者一次用塑膠吸管，預計2019年7月1日上路。

不過，此草案預告後卻引起外界熱議如何飲用珍珠奶茶，甚至擔憂珍珠奶茶文化會被消滅，連義美總經理高志明都在臉書（Facebook）發文為珍珠奶茶請命，呼籲「限塑政策」不應該是鐵板一塊，應為珍珠奶茶開一扇窗。

對此，詹順貴告訴中央社記者，8日的預告是禁止提供「內用者」塑膠吸管，民眾購買珍珠奶茶大多是外帶，因此這波限制跟珍珠奶茶其實沒有太大關係。

詹順貴表示，外帶吸管要到2025年才會限制，2025年距今還有充分時間，大家可以針對吸管是否有替代材質、吸管是不是必需品等進行討論，也能充分跟業界研議、與外界對話，外界認為會造成不便或是應替珍珠奶茶留一扇窗等意見，都是過度的憂慮。

另外，針對民眾提出吸管被限制使用後就不能喝珍珠奶茶一事，詹順貴也舉例反問，大家去冰品店吃剉冰或是包心粉圓時「會用吸管嗎」。

詹順貴說，包含美國、英國等國家都已經開始重視吸管的問題，也陸續禁用，希望民眾可以思考一下，是否能忍受一點點的不方便，讓海洋生物有更多喘息、生活的空間。