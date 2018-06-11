防治結核病有成 疾管署跨新南向第一步

2018-06-11 14:46 中央社 台北11日電



因應結核病防治跨境挑戰，並分享台灣成功經驗，疾管署今起舉辦4週新南向結核病防治研習營，與越南廣寧省專家交流，邁開疾管署新南向第一步。

衛生福利部疾病管制署自今天起至7月6日，舉辦為期4週的「2018新南向結核病防治國際研習營」，與會者包含越南廣寧省衛生官員及醫事人員共26人，專業背景包含公衛、臨床、檢驗等不同領域。

疾管署副署長羅一鈞表示，依據世界衛生組織估計，2016年全球超過1千萬人罹患結核病。其中，64%結核病個案出自新南向國家所在的東南亞及西太平洋區域，越南一直是結核病高負擔國家，且有多數病人都是多重抗藥性結核病。

羅一鈞說，台灣的多重抗藥性結核病治療成績有目共睹，治療成功率達82.4%，對比世衛在2016年發布的結核病追蹤治療結果，多重抗藥性病人的治療成功率僅52%，台灣的經驗值得國際參考。

台灣的結核病防治經驗包含積極落實結核病都治（DOTS）計畫、高風險族群潛伏結核感染治療、多重抗藥性結核病醫療照護等，不只提供病人醫療資源，也兼顧社會及心理需求，尤其是需要隔離的多重抗藥性病人，不會因為接受治療而嚴重影響生活。

羅一鈞說，台灣結核病發生率逐年下降，2017年已跌至萬人以下（發生數9759人），與新南向國家在經貿及民間交流日益頻繁，對台灣結核病疫情的影響也日趨擴大。與新南向國家進行交流有助增強區域聯防結核病的量能。

研習營內容包括結核病防治議題研討、到口罩廠及抗結核藥廠參訪，也會到地方衛生局、「多重抗藥性結核病醫療照護體系」之一的萬芳醫院進行實務交流。透過從北到南的實地參與，深入瞭解台灣如何藉由中央、地方政府、醫界及民間資源的整合，進行結核病體系運作及防治工作推動。