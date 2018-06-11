力敵1960年代威權政府 白色恐怖受難者獲金漫獎

2018-06-11 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



文化部舉辦的第9屆金漫獎入圍名單今天揭曉，今年共有136件作品參賽，23件作品脫穎而出入圍，今年「特別貢獻獎」頒發給「白色王子」蔡焜霖。評審團表示，1960年代威權政府嚴厲管控漫畫時，身為白色恐怖政治受難者的蔡焜霖，在走出政治監禁歲月後創辦《王子雜誌》，利用「漫畫未超過出版品20%不用送審」的規定，讓本土漫畫得以刊出。

一般競賽獎部分，評審團認為，今年新人獎參賽作品數量較去年減少，但題材更豐富，作品結構設計也更多元，增加了評審的難度。單元漫畫的參賽作品，也可看見許多創作者從生活細節的觀察出發，揉合性別與生命議題的深入思考，轉化出幽默的主題暗示，媒材運用大膽多元，可看見作者的巧思揮灑。

至於少女漫畫則在深度與題材多樣性上表現亮眼，參賽作品中探討許多與青少年切身相關的議題：如校園霸凌和成長過程的自我認同等，能激起讀者強烈共鳴；青年漫畫題材也很多元，有奇幻、寫實、文藝、運動勵志、成人幽默、同志等類型，展現台灣青年漫畫的高成熟度，且風格各異其趣，滿足讀者不同需求。

文化部表示，今年漫畫編輯獎的參賽者，突破以往多為藏身幕後、輔助漫畫家的協力者角色，與時併進，成為主導內容的要角：從出版企劃、內容構思的參與，到漫畫開本尺寸設定、裝幀與整體呈現，開創出漫畫書的新類型、新風格，將漫畫出版的精緻度推到新高度。