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鐵道局揭牌啟用 賀陳旦：絕不球員兼裁判

2018-06-11 14:57台灣醒報 記者藍苡瑄╱台北報導

鐵道局用半年時間整併高鐵局與鐵工局，成為軌道運輸機關：鐵道局！「鐵道局是鐵道事故督導機關，不會變成球員兼裁判，而是代表中央看相關事業機構做調查與改進。」交通部長賀陳旦11日出席交通部鐵道局揭牌成立儀式，鐵道局首任局長胡湘麟表示，要推軌道建設、落實營運監理、發展軌道產業以及辦理場站開發等四大主軸，打造永續經營的軌道。

鐵道局前身為「交通部台北市區地下鐵路工程處」，民國68年10月16日成立籌備處，11日正式與成立近40年的鐵工局與近20年的高鐵局整併成鐵道局，胡湘麟表示，鐵道局掌理的軌道產業跟技術提升以及場站開發等都是國家形象表徵。賀陳旦建議，未來必須透過鐵道審議委員會、事故調查委員會，以及希望立法院支持成立鐵道研發和驗證中心。

爭取國產零件外銷

「鐵道局變成國家鐵道法政相關主管機關，對鐵道進行監理，」賀陳旦表示，也會與相關科技部等地方等機關合作讓製造業升級，爭取更多專業發展。未來將成立兩個鐵道審議委員會跟事故調查委員會，以及希望立法院支持成立鐵道研發和驗證中心。也爭取更多零件國產外銷海外。

交通部與經濟部合作十種優先生產項目，分別是集電弓系統、車門系統、儲能電力管理系統、軌道複合基鈑系統、轉向架系統、牽引系統、軌道號誌系統、轉轍器系統、自動列車防撞系統、超級電容系統。

賀陳旦表示，「目前集電弓系統、轉轍器，還有一些後製預警系統等優先生產，」與中科院以及科技大學有相關研究計畫，把品質與研究結合降低生產成本，使得量產化，進而能外銷。現在台鐵與高鐵都有一些採購項目國產零件，從上半年就有這些項目，下半年也會更多。

賀陳旦談日租

另外，被問及有旅宿業者12日將至台北車站抗議違法日租套房搶生意，賀陳旦表示，「不是輔導合法，還是大家如何共存。」不管是民宿或是日租套房，傳統產業跟規模其實隨時需有技術改變，需要彼此合作。

他說，眼前是法規不足以涵蓋這些內容，日租套房看起來像是違規，但也希望既有產業能看待必然合作機會。賀陳旦說，「就像日本用強制手段要求違規業者下架，但未來他也希望這些產業可以徵求合作機會，與其他新的產業技術共存。」

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鐵道賀陳旦高鐵

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