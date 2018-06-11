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美泰混血網美Lisa現身台南 原來是當秘密客

2018-06-11 14:22聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

Lisa與哥哥上午到台南度小月品嚐美食 記者修瑞瑩/攝影
Lisa與哥哥上午到台南度小月品嚐美食 記者修瑞瑩/攝影
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Lisa上午到台南度小月品嚐美食 記者修瑞瑩/攝影
Lisa上午到台南度小月品嚐美食 記者修瑞瑩/攝影
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美泰混血的網紅正妹Lisa Dawson今天現蹤台南，吸引許多人注意，不僅長得漂亮，還是專業的廚師，在網路上有大批粉絲追隨，這兩天在台南出現，介紹台南的好吃好玩，也讓外國人注意到台南的美食與景點。

台南市政府第二官方語言專案辦公室最近正在招募外籍人士擔任台南美食的秘密客，Lisa的哥哥在台南生活多時，讓她有機會獲悉這項活動，上周六特別自費從泰國飛抵台灣，今天前往度小月、阿堂鹹粥等台南知名美食名店品嘗。

她表示，早就聽說台南是美食之都，因為自己是廚師， 一直想來台灣品嚐，這次已經從網路上找好了口袋名單，「 大概要胖10公斤才能回去」

Lisa在instagram擁有4.5萬的粉絲，本身是泰國知名廚師，常受邀到各大飯店、餐廳擔任客座主廚，也曾在當地的美食實境秀比賽獲第二名殊榮。

二官辦之前協助台南市美食名店製作雙語菜單，方便外籍遊客點餐， 而這次預計招募100位外籍人士擔任秘密客，凡透過二官辦建置的英語友善店家線上地圖，安排造訪8間店家/餐廳，確認店家是否提供雙語菜單或接待人員的英文能力並將照片上傳Facebook、Instagram及Twitter，即可獲得獎金2000元， 也希望藉著活動把台南的美食推展給外籍人士。

如民眾有外籍友人想擔任祕密客，歡迎轉貼活動網頁

網紅正妹Lisa在關子嶺洗泥漿 圖/取自網路
網紅正妹Lisa在關子嶺洗泥漿 圖/取自網路
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美泰混血網紅正妹Lisa是一名廚師 圖/取自網路
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美泰混血網紅正妹Lisa是一名廚師 圖/取自網路
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美泰混血網紅正妹Lisa是一名廚師 圖/取自網路
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美泰混血網紅正妹Lisa上午到台南度小月品嘗美食 圖/取自網路
美泰混血網紅正妹Lisa上午到台南度小月品嘗美食 圖/取自網路
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泰國網紅

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