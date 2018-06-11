校園不安全？女童在校遊戲玻璃劃傷險破相

2018-06-11 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義市某國小4年級柳姓女童，日前在學校音樂教室和同學玩耍時，玻璃門應聲碎裂，女童雙手、臉部等處被劃傷，縫了多針，險些破相。民進黨籍嘉義市議員黃露慧今天在議會質詢校園安全問題，批校園安全認證恐流於形式。教育處長余坤龍、該校校長都說，這件校園安全偶發事件已有檢討，已將該處更換為強化玻璃。

校方表示，上月31日，柳姓女童午休時間和另6名同學在校園內音樂教室玩耍，玩「鬼追人」遊戲時，玻璃門應聲碎裂，女童的雙手和臉部被劃傷，皮開肉綻，趕緊搭救護車到聖馬爾定醫院急診，導師、校護也趕到醫院。女童在家休養10天，今天開始回校上課，學校老師將再協助補課。

校方也說，學校有取得國際校園安全認證，2年多年有通過再認證，對校園安全把關不鬆懈。

女童家長說，很心疼孩子受傷，多處傷口共縫了20餘針，且右手韌帶斷裂，希望學校要徹底改進、檢討，別再有下一個孩子受傷。女童母親也說，孩子是直笛隊成員，午休時間要團練，其實已停練20多天，孩子們午休時段還是到音樂教室，「孩子們在那處空間玩那麼多天了，老師沒發現異樣嗎？」

據了解，嘉義市28所公立國中小學及2所幼兒園，有通過國際校園安全認證，但校園安全性仍不足，值得關注。

無黨籍市議員戴寧則談到，校園中教育替代役已走入歷史，校園安全未來由誰來顧，是否應該評估聘用保全的可行性，一年預算約800至1000萬，就能讓各校各有一名保全進駐，目前台北、台中、高雄已有類似做法，校園安全更有保障。

民進黨籍嘉義市議員黃露慧今天在議會質詢校園安全問題，教育處長余坤龍、該校校長都說，這件校園安全偶發事件已有檢討，也已將該處換為強化玻璃。圖／黃露慧提供 分享 facebook

民進黨籍嘉義市議員黃露慧今天在議會質詢校園安全問題，教育處長余坤龍、該校校長都說，這件校園安全偶發事件已有檢討，也已將該處換為強化玻璃。記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

民進黨籍嘉義市議員黃露慧今天在議會質詢校園安全問題，教育處長余坤龍、該校校長都說，這件校園安全偶發事件已有檢討，也已將該處換為強化玻璃。記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

市議員黃露慧說，很心疼孩子受傷，多處傷口共縫了20餘針，且右手韌帶斷裂，希望學校要徹底改進、檢討，別再有下一個孩子受傷。記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

市議員黃露慧說，很心疼孩子受傷，多處傷口共縫了20餘針，且右手韌帶斷裂，希望學校要徹底改進、檢討，別再有下一個孩子受傷。記者王慧瑛／攝影 分享 facebook