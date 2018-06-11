雲林一期稻收割 首日開盤價每百台斤920元

2018-06-11 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣一期稻作開始收割，收購價較往年低，反觀斗南鎮農會與農民契作越光米，每百台斤濕穀收購價約1400元，收益較高。圖／雲林縣斗南鎮農會提供 分享 facebook

雲林縣一期稻作開始收割，西螺鎮農會每百台斤濕穀收購價約920元，因南部價格下跌，縣議員王鐵道今在議會質詢，要求縣府及早因應；斗南鎮農會與農民契作越光米，每百台斤濕穀收購價約1400元，且9成已收割完畢，價格不受市場波動影響，與其他地區農民心情迥異。

王鐵道表示，雲林一期稻作開始收成，今年因氣候合適，產量比去年好，稻作是雲林主要作物之一，縣府必須及早因應，確保農民收益，縣長李進勇表示，近日氣候不穩定，呼籲農民不要搶割，必要時會請求中央提出相關政策，維護稻穀價格平穩，農業處也會調查收割機的數量，確保農民可以順利收割。

西螺鎮農會今天首日收購一期稻作，總幹事廖錦富表示，聽聞南部收購價已跌破900元，為保障農民收益，西螺鎮農會每百台斤濕穀收購價約920元，農會鹿場區域稻穀乾燥中心已啟用，處理量傲視全國農會，呼籲農民不要一時心急提前搶割。

二崙鄉農會供銷部主任李鴻昇表示，原預定今天開始收購，因下雨天，將延至明天，目前收購價格未定。秘書吳曜宇表示，今年雲林一期稻作產量略增，但梅雨鋒面報到，萬一雨勢過大可能造成損失，收購價格可能會有波動。

稻作豐收，許多農民心急如焚，斗南鎮許多農民卻老神在在，他們與斗南農會契作越光米，因為農藥、肥料使用量少，每公頃成本較一般稻作可省2萬元，且收購價格每百台斤約1400至1460元，優於一般稻作，斗南鎮農會供銷部主任張耀裕表示，許多農民都很開心「荷包滿滿」。