致病缺陷蛋白質怎麼抓 中研院找到品管機制

2018-06-11 13:58 中央社 台北11日電



人類諸多疾病與蛋白質缺陷有關，中研院研究團隊日前發現，CRL2蛋白質能辨識出缺陷蛋白的尾端特徵，進而將其標記、清除，研究結果可助蛋白質品管缺陷疾病發展醫療策略。

人體細胞中上萬種蛋白質，有的可能因製程瑕疵或環境刺激產生缺陷，影響其他正常蛋白質的運作，進而危害細胞甚至整個生物體。不過，中央研究院分子生物研究所副研究員顏雪琪團隊新發現一個由蛋白質管理品質的機制，為蛋白質降解調控研究豎起一座里程碑。

中研院指出，蛋白質品管降解機制是指具品管功能的蛋白質將缺陷蛋白降解（分解成小片段）成無害的(月生)(月太)或胺基酸，進而維持細胞健康。但人體中只有少數蛋白質具有品管功能，這些具品管功能的蛋白質如何在難以計數的缺陷樣態中，精準地辨認出特徵、揪出有缺陷蛋白是此次研究團隊特別關注的議題。

中研院研究團隊在2015年就發現CRL2蛋白質具有蛋白質品管的功能，這次研究團隊更進一步掌握CRL2的品管機制，發現CRL2可透過多種受器的轉換，快速且準確地辨識缺陷蛋白尾端的特定短(月生)(月太)，進而將該蛋白質標記、清除。除了針對缺陷蛋白，CRL2的品管機制對正常但帶有尾端降解訊號蛋白也適用。

中研院表示，此研究成果將調控蛋白質降解速率的準確度大大提高，可望為蛋白質生物工程的應用帶來新的契機，研究團隊已著手檢驗此降解機制的其他生理功能及對蛋白質的整體影響。

此研究成果也已於5月發表於國際期刊「分子細胞」（Molecular Cell），同時獲選為該期刊當期的重點論文，並以專文介紹。