別以為冬天才會心肌梗塞 夏天要注意這幾件事

2018-06-11 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



天氣突然變冷，心肌梗塞病例暴增，但是別以為只有冬天才容易發病，醫師提醒，天氣炎熱時，也是心肌梗塞的高峰，要特別注意。

台南市立醫院家庭醫學科醫師黃靜怗表示，台灣夏季氣候高溫悶熱，若在戶外曝曬太久，也容易導致體溫上升、心跳加速，心臟負擔增加，若再加上過多水分的流失，此時都可能誘發心絞痛、心肌梗塞的情況出現。

故切勿在悶熱環境中久待，以及須適時多補充電解質水分，以防脫水、血液變濃稠，增加血栓形成的機會。黃靜怡強調，慢性病患者一定要按時服藥，運動與規律生活，身體有任何不適，千萬不要輕忽，以免發生憾事。

68歲李女士平日在市場賣菜，有高血壓、糖尿病病史，但未規律服藥。近日天氣炎熱 感到胸悶痛，原以為可能是比較疲憊，多休息會改善，但連續三天疼痛越來越頻繁，而且痛會延伸到頸部以及背部，全身呈現疲倦感，偶而呼吸困難，趕緊就醫治療，檢查發現下壁心肌梗塞，轉由心臟內科施予心導管氣球擴張術並放置支架，所幸經立即治療脫離險境。

心肌梗塞是冠狀動脈粥狀硬化斑塊的破裂形成血栓，阻斷供應心臟的血流使心肌缺氧壞死。症狀為前胸有壓迫沉重的胸痛、有時會散佈到肩頸、左側手臂或背部、疼痛持續半小時以上無法藉由休息而緩解、呼吸困難、冒冷汗頭暈，嚴重甚至會導致心因性休克、心臟衰竭，有生命危險。

黃靜怡提醒，家中年長者或糖尿病患者，常只會表現出某些相關症狀，譬如虛弱疲倦、上腹痛、呼吸喘或背痛…等，常被誤認為小感冒、疲累而忽略疾病的嚴重性，錯失最佳治療時機。

心肌梗塞的高危險族群為年長者、三高族群(高血脂、高血糖、高血壓)、抽菸以及家族中有心臟病史的族群。建議平時從日常生活習慣著手以達預防與保健的目標。

三高的患者務必按時服藥並定期回診；心血管疾病患者，血壓應控制在140/90mmHg以下，併有糖尿病者須控制HbA1c<7.0%，以及併有高血脂者須控制總膽固醇在<160mg/dl，低密度膽固醇在<70mg/dl為目標。