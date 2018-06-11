周三起到端午 防豪雨成災

2018-06-11 14:25 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳姿賢 ／台北報導



昨晚到今晨各地下雨，但幾乎下在沿海，水庫進帳有限。中央氣象局表示，周三起到端午連假，全台都有雷陣雨，且可能出現局部大雨或豪雨。周三起的大範圍降雨，西南氣流會把水氣往山區推，為集水區帶來明顯降雨，提醒要格外注意這波強烈雨勢可能導致的災害。

今天凌晨0時到9點50分，南投竹山累積雨量高達101.5毫米，全台最多。 中央氣象局／提供 分享 facebook

氣象局預報員劉宇其表示，今天受低壓影響水氣較多，各地都有短暫雷陣雨，隨著低壓逐漸通過，今晚到明天天氣狀況相對穩定，各地都是多雲到晴的好天氣，南部、東半部仍有局部午後雷陣雨，其他地方午後也有機會下雷陣雨，不過下雨時間不會太長。

周三開始受到滯留鋒面及西南氣流影響，各地天氣變得非常不穩定。劉宇其表示，滯留鋒面加上西南氣流帶來充沛水氣，後天起全台各地會出現大範圍降雨，周三雨勢以南部為主，之後滯留鋒面往北移，周四起到端午連假，全台都會出現局部豪大雨。

劉宇其提醒，不排除這波滯留鋒面影響台灣時間可能到連假之後。氣象局提醒，低窪地區可能出現積水或淹水，山區也要防範可能有坍方等意外。

昨晚到今晨各地都有降雨，可惜雨未下在集水區。劉宇其指出，此波低壓較弱，風沒法將水氣往山區推，雨幾乎都下在沿海，雨量最多的是南投竹山，但非集水區；水庫重點區域如嘉義、台南等地，累積雨量僅10至15毫米，對水情幫助很有限，但周三起西南氣流進來後，可望為集水區帶來較大雨勢紓緩水情。