竹縣日本愛情幸福車站 雙站集章贈好禮開跑

2018-06-11 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣合興愛情車站與日本北海道帶廣市幸福車站，正式宣告雙站集章贈送禮物活動開跑， 即日起至2020年3月31日，凡集滿兩站戳章，即可兌換限定紀念商品，共同宣導行銷發展觀光旅遊產業。

這兩個車站自2016年締結盟約起，已完成中日版共同摺頁與集兩站戳章，新竹縣長邱鏡淳昨天赴日，與十勝日台親善協會副會長中村浩和會面，宣告雙站集章贈送禮物開始，合興車站是削鉛筆小屋，而日本幸福車站則是馬克杯，未來期望能發展其他的雙邊限定商品，於兩站賣店販售。

邱鏡淳表示，新竹縣合興愛情車站與日本幸福車站，兩站因為「愛情、幸福」的淵源，自2014年以來互動密切，並於2016年10月22日在合興愛情車站簽署締結盟約，且設置「愛情久久幸福久久」裝置藝術，讓台日觀光與產業向上提升。

他說，目前縣府現正規劃合興愛情車站對面約3公頃腹地，總經費2250萬元，其中營建署補助1800萬元，縣配款450萬元，以延續愛情主題，並為浪漫台三線帶來新亮點。

中村浩和表示，自兩站締結盟約之後，十勝的觀光人數增加了2萬3千多人，其中有一半以上是台灣觀光客，而所有地區的觀光客和去年相比增加了13％，對經濟的確有成長。