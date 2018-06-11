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端午國道駕車小心！夜間死亡肇事率是白天7.5倍

2018-06-11 12:55聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

端午假期將至，據去年端午4天連假資料統計，共發生335件事故，死亡肇事率以夜間較高，交通部高速公路局提醒切勿疲勞駕駛，注意行車安全，用路人返鄉、出遊可多搭乘公共運輸。

高公局表示，去年端午期間4天，共發生335件國道事故，因假期多為返鄉及出遊旅次，車流量大，易發生擦撞小事故，其肇因主要為未保持安全距離、未注意車前狀態，或變換車道不當所導致，均係人為疏失所造成，故日間行駛壅塞路段時，應與前車保持適當距離，避免發生事故，影響出遊行程與興緻。

高公局指出，歷年國道日夜間肇事率，深夜23時至凌晨6時的死亡肇事率為日間凌晨6時至18時之7.5倍，其中夜間時段零時至6時佔全日的25%，但該時段之死亡事故比例卻高達全日的34%。另從歐美日國外相關夜間肇事分析文獻亦顯示，夜間行車肇事之嚴重程度（致死率及肇事率）均高於日間約2至3倍。

有鑑於夜間行車風險較高，高公局提醒用路人，第一，夜間行車較違反生理時鐘，如精神狀況較差，可至各服務區駕駛人休息室充分休息後再出發，避免疲勞駕駛或精神不濟降低專注力。

第二，夜間車流量較少，整體行車速度雖較快，請勿超速行駛，亦請保持適當安全距離，以避免前方遇緊急狀況時煞車不及。

高公局提醒，連假出遊如要自行開車者，請務必養足精神再上路，同時鼓勵用路人可多搭乘公共運輸返鄉或出遊，最後提醒用路人，正確的駕駛行為並遵守交通規則，為「交通安全」的不二法門。

圖為去年端午連假倒數第二天，國道北返車潮。聯合報系資料照
圖為去年端午連假倒數第二天，國道北返車潮。聯合報系資料照
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國道連假高速公路端午節車禍

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