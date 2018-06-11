大腹翁小心！下肢水腫脹痛 竟是髂靜脈壓迫

2018-06-11 14:34 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李樹人 ／台北報導



上班族若是應酬多、少運動，不到幾年就養出啤酒肚。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

36歲陳先生身高180幾公分，體重96公斤，曾是大學橄欖球校隊一員，畢業後在外商公司，應酬多、少運動，不到幾年就養出啤酒肚，不料，大肚子竟致下肢水腫脹痛，靜脈栓塞，不良於行，確診為「髂靜脈壓迫」症候群。

國泰醫院心血管中心主治醫師張嘉修表示，許多男生步入中年後，腹部太大提高腹壓，引發「髂靜脈壓迫」症候群，下肢水腫脹痛、色素沉著，嚴重時併發靜脈血栓，需開刀治療。臨床顯示，大肚男、孕婦、體重過重的婦人及活動力旺盛的年輕男性都屬於「髂靜脈壓迫」症候群高風險族群。

張嘉修指出，髂靜脈壓迫發生率約20%，輕度壓迫症狀不明顯，但若持續受到嚴重壓迫，就會引發靜脈血液回流障礙，下肢靜脈壓力升高，輕則下肢水腫脹痛、色素沉著，重則皮膚潰瘍或併發靜脈血栓，有時還會造成男性精索靜脈曲張，導致不育。

張嘉修指出，「髂靜脈壓迫」症候群易被忽視，大多數患者都是在治療靜脈血栓時，才意外被確診，陳先生也是如此，一開始腿部痠麻腫脹，檢查結果為靜脈栓塞，但術後仍寸步難行，小腿腳踝膚色變黑，進一步做血管內超音波檢查才找出病因。他說，「髂靜脈壓迫」症候群盛行率達兩成，若早上起床單腳或雙腳腫脹，到了下午症狀更嚴重，就該提高警覺。