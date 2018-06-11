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去年3小時賣百萬 復刻金剛經書店翻得到

2018-06-11 14:36聯合晚報 記者何定照／台北報導

世界上現存最早的木刻雙色印本《金剛經》，長年典藏在台灣的國家圖書館之中，由聯經出...
世界上現存最早的木刻雙色印本《金剛經》，長年典藏在台灣的國家圖書館之中，由聯經出版社復刻重印。 聯經出版／提供
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全球現存最早的木刻雙色印本《金剛般若波羅蜜經》，去年由聯經出版社首創「復刻國寶級佛經集資計畫」，上線3小時破100萬元、兩個月破400萬元，印2000本銷售一空。由於向隅讀者一直反映想買，聯經今年獨資重印，並首次進書店展售，同樣掀起搶購。

《金剛般若波羅蜜經》簡稱《金剛經》，是流傳千年《大般若經》第577卷，記錄佛陀與其大弟子須菩提的對話，最著名的就是以夢、幻、泡、影、露、電等說明空性。該經原以梵文寫成，眾多譯本中，以姚秦三藏法師鳩摩羅什的最通行。

聯經復刻的《金剛經》，也是三藏法師譯本，又來自國家圖書館珍藏的元代資福寺刻印本，至今600多年。該本以朱、墨兩色印刷而成，堪稱全球彩色印刷技術先鋒，比起歐洲第一部帶色印刷的德國《梅因茲聖經詩篇》還早116年，是該經另一特色。依照文資法分類，此經也是真正列為國寶的文物，等級比列為重要古物的翠玉白菜還高。

世界上現存最早的木刻雙色印本《金剛經》，由聯經出版社復刻重印。 聯經出版／提供
世界上現存最早的木刻雙色印本《金剛經》，由聯經出版社復刻重印。 聯經出版／提供
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國家圖書館曾復刻此經，做為贈予世界各大圖書館交換珍藏的禮物，去年為讓古籍更流通，授權聯經復刻發行。聯經指出，由於該經照古本印刷，成本極高，又不知讀者對仿佛經古本接受度，想到透過募資平台以類似預購方式籌款，分袖珍版、典藏版兩版，迅速引來2200名讀者款項，美事得圓。

聯經指出，由於首波佛經復刻等於直接針對讀者一對一銷售，不少沒趕上募資盛事的讀者，希望也能買到，聯經因此又復刻上市。比較兩者，聯經發現首波讀者多為虔誠佛教徒、宗教團體，一買就是一套；後者讀者多了古書典籍愛好者，對袖珍版接受度更高。

聯經總編輯胡金倫表示，這套書有如手工製作，不論經摺貼黏、經書盒製作，都極費人力與時間，讀者還能一睹600年前的木刻肌理，以及朱墨上色時陳舊紋路。套書目前在書店展售中，讀者可實際看到書打開樣貌。袖珍本3900元，典藏本6000元。

圖書館法師國寶募資

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