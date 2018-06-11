親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

德國人自問：反省猶太大屠殺，夠了嗎？

有圖沒真相 一個G7各自表述 看完後所有人都錯亂了

台灣還在戒嚴嗎？二行程車友周日上凱道傳遭警關切

2018-06-11 11:14聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

北區反禁二行程聯盟等團體上午齊聚環保署，抗議「空汙法」修法後將違憲侵害二行程機車...
北區反禁二行程聯盟等團體上午齊聚環保署，抗議「空汙法」修法後將違憲侵害二行程機車車主權益，呼籲政府重新思考禁止二行程機車行駛，不要包庇真正的空汙大戶-工廠電廠與老舊柴油車。記者蘇健忠／攝影
分享

「二T無罪、政府違憲。」北區反禁二行程聯盟，17日將號召全台灣二行程車友走上凱道，今天先到環保署抗議，車友表示，燃煤電廠的污染比機車多太多，為何只找機車開刀，這些機車也都符合當年的環保法規，也有好的保養，若要硬性汰換、限制行動，請20年以上的老舊汽車也比照辦理。

北區反禁二行程聯盟發言人羅宜表示，17日會號召數百台機車上凱道舉行大型的車聚，表達訴求。他說，空汙法法訂案第36條，限制十年以上的機車的環保法規要加嚴，但這些車子當年出廠是適用當年一期環保法規、二期環保法規，現在卻要去套用五期、六期、七期的環保法規，這不合理；當時機車出廠時，有當時的科技極限、法規限制，出廠也要定期驗車，現在突然說十年以上的機車要加嚴，法規近乎苛求，違反信賴保護原則。

羅宜表示，新的空汙法也授權地方政府，可以畫定空品區，授權限制特定車種出入，他不解，機車只要符合原來的環保法規，有定期做好保養，應就可以自由騎乘。根據政府曾提出的數據，二行程機車僅占PM2.5汙染的1.15%，確實有很多機車不好好保養，但絕大部分的車主都符合現行法律的規範，明明都還能夠使用，為什麼需要硬性汰換，是否是圖利特定的廠商業者？

他也說，台灣一年有幾百場集會遊行活動，但這次要在凱道舉辦大型車聚，包括基隆、彰化的車友都會到現場聲援，但卻都傳出車友被警方、調查局關切，「台灣現在還在戒嚴嗎？」為什麼要受到這樣的對待，在工業區內，有多少家庭是靠機車交通維生，機車有其存在的價值，不容抹煞。

另一名車友羅先生則表示，火力電廠產生的空汙，比機車多太多了，這樣去限制小小的機車族群，並不公平。

二行程機車車友17日上凱道，今先到環保署抗議。記者彭宣雅/攝影
二行程機車車友17日上凱道，今先到環保署抗議。記者彭宣雅/攝影
分享

集會遊行PM2.5機車族空氣品質空氣汙染

相關新聞

別再拍了！高雄輕軌軌道區拍照 最高罰7500元

2018-06-11 11:05

嘴巴常常破 代表免疫力亮紅燈？

2018-06-11 11:27

不鏽鋼吸管太髒不要用？網友3點反駁：自己不刷怪吸管

2018-06-11 10:51

乾旱造成害蟲爆發茶葉產量受損 這位茶農卻異常開心

2018-06-11 11:42

經痛時怎麼辦？ 專家建議這招最有效

2018-06-11 11:43

交通部鐵道局今揭牌 致力四大目標

2018-06-11 11:35

台南孔廟地震受損修復動工 該怎麼拜傻傻搞不清

2018-06-11 11:34

滴血驗失智風險 醫師：並非每人都需要

2018-06-11 11:30

雨雖然下了 但是台南人看到這張圖好心酸

2018-06-11 11:28

二行程機車周日上凱道 環保署會再溝通

2018-06-11 11:08

氣象局警告：周四開始 連4天有豪大雨機率

2018-06-11 10:16

止跌了！降雨解渴助稻作灌溉 石門水庫有進帳

2018-06-11 09:50

將生酮飲食生活化！邱玟心：夫妻倆都瘦了一圈

2018-06-11 09:27

彭啟明：雨一路下到端午 把握明天好天氣

2018-06-11 09:24

「沉默殺手」牙周病害你全口崩盤

2018-06-11 09:23

端午連假出遊恐泡湯 13日起大雨至少5天

2018-06-11 08:36

本周降雨多 空氣品質不錯

2018-06-11 05:00

低壓帶影響…白天天氣不穩 出門記得帶雨具

2018-06-11 04:46

技職教育不只是工具 8國手合組「全能校園改造王」

2018-06-11 04:37

梅雨鋒面+西南氣流 致災性豪雨周三起恐襲台

2018-06-11 00:35

中彰投苗醫材園區 獲賴揆支持

2018-06-10 23:52

月子中心2新生兒 感染腸病毒

2018-06-10 23:26

體溫飆到41度 7旬翁下田中暑

2018-06-10 23:02

安寧療護接受度低 醫師籲：增健保補助

2018-06-10 22:54

數字會說話 蕉價為96年以來10年同期新低

2018-06-10 22:02

人真的是水做的！一天該喝多少水報你知

2018-06-10 21:00

怎麼知道身體缺水了？看這些徵兆就知道

2018-06-10 20:59

禁用吸管該怎麼喝珍奶？ 環保署官員：用湯匙喝啊

2018-06-10 20:58

馬力斯變中颱 朝日本東方海面行進

2018-06-10 20:57

氣象局持續發布 16縣市豪大雨特報

2018-06-10 19:58

保障藝文創作者權益 文化部提供免費法律諮詢服務

2018-06-10 19:30

桃園機捷轉乘計程車送優惠 滿百折20元

2018-06-10 18:20

嘉義縣地震規模3.6 深度僅7.9公里

2018-06-10 16:58

影／桃機2航廈新增報到櫃台 北側擴建區展開試營運

2018-06-10 16:58

對流雲系旺盛 全台16縣市大雨特報

2018-06-10 16:16

打呼睡不好 他靠戒20多年菸癮找回好精神

2018-06-10 16:13

新二氧化碳減脂法 瘦身短期有效

2018-06-10 16:04

傳腸病毒輕症群聚感染 高雄市月子中心加強管控

2018-06-10 14:40

氣象局示警 致災性豪雨周三恐襲台

2018-06-10 14:31
看更多

熱門文章

氣象局示警 致災性豪雨周三恐襲台

2018-06-10 14:31

禁用吸管該怎麼喝珍奶？ 環保署官員：用湯匙喝啊

2018-06-10 20:58

穿川普女兒愛牌現身 梅根首次參加皇家閱兵

2018-06-10 12:17

梅雨鋒面+西南氣流 致災性豪雨周三起恐襲台

2018-06-11 00:35

是獨立還是孤僻？12星座寂寞忍耐力大公開

2018-06-10 21:00

露營車客製化 室內設計師產品大受歡迎

2018-06-10 13:48

彭啟明：雨一路下到端午 把握明天好天氣

2018-06-11 09:24

氣象局持續發布 16縣市豪大雨特報

2018-06-10 19:58

怎麼知道身體缺水了？看這些徵兆就知道

2018-06-10 20:59

止跌了！降雨解渴助稻作灌溉 石門水庫有進帳

2018-06-11 09:50

數字會說話 蕉價為96年以來10年同期新低

2018-06-10 22:02

下午對流旺 16縣市大雨特報

2018-06-10 15:39

對流雲系旺盛 全台16縣市大雨特報

2018-06-10 16:16

低壓帶影響…白天天氣不穩 出門記得帶雨具

2018-06-11 04:46

人真的是水做的！一天該喝多少水報你知

2018-06-10 21:00

嘉義縣地震規模3.6 深度僅7.9公里

2018-06-10 16:58

今日星座運勢／金牛 人際帶來機會 也會有所妥協

2018-06-11 00:00

蔡依林加持 Gucci這款包排隊才買得到

2018-06-10 14:22

健康相談室／選對食物 吃出易瘦體質

2018-06-10 13:12

氣象局警告：周四開始 連4天有豪大雨機率

2018-06-11 10:16

馬力斯變中颱 朝日本東方海面行進

2018-06-10 20:57

新二氧化碳減脂法 瘦身短期有效

2018-06-10 16:04

超療癒！狗狗做瑜伽 人狗都紓壓

2018-06-11 07:59

不鏽鋼吸管太髒不要用？網友3點反駁：自己不刷怪吸管

2018-06-11 10:51

周末限定吃飽吃滿！ 台北W飯店自助早午餐升級登場

2018-06-10 13:43

端午連假出遊恐泡湯 13日起大雨至少5天

2018-06-11 08:36

Palladium顛覆傳統 打造史上首雙軍事概念涼鞋

2018-06-10 17:26

本周降雨多 空氣品質不錯

2018-06-11 05:00

影／桃機2航廈新增報到櫃台 北側擴建區展開試營運

2018-06-10 16:58

技職教育不只是工具 8國手合組「全能校園改造王」

2018-06-11 04:37

13日起全台防大雨 中南部小心旱災變水災

2018-06-11 02:50

打呼睡不好 他靠戒20多年菸癮找回好精神

2018-06-10 16:13

心情點滴／台北的回憶

2018-06-11 06:00

雨雖然下了 但是台南人看到這張圖好心酸

2018-06-11 11:28

安寧療護接受度低 醫師籲：增健保補助

2018-06-10 22:54

生活點滴／恩典牌家具

2018-06-11 06:00

傳腸病毒輕症群聚感染 高雄市月子中心加強管控

2018-06-10 14:40

月子中心2新生兒 感染腸病毒

2018-06-10 23:26

台灣還在戒嚴嗎？二行程車友周日上凱道傳遭警關切

2018-06-11 11:14

別再拍了！高雄輕軌軌道區拍照 最高罰7500元

2018-06-11 11:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top