台灣還在戒嚴嗎？二行程車友周日上凱道傳遭警關切

2018-06-11 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



北區反禁二行程聯盟等團體上午齊聚環保署，抗議「空汙法」修法後將違憲侵害二行程機車車主權益，呼籲政府重新思考禁止二行程機車行駛，不要包庇真正的空汙大戶-工廠電廠與老舊柴油車。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

「二T無罪、政府違憲。」北區反禁二行程聯盟，17日將號召全台灣二行程車友走上凱道，今天先到環保署抗議，車友表示，燃煤電廠的污染比機車多太多，為何只找機車開刀，這些機車也都符合當年的環保法規，也有好的保養，若要硬性汰換、限制行動，請20年以上的老舊汽車也比照辦理。

北區反禁二行程聯盟發言人羅宜表示，17日會號召數百台機車上凱道舉行大型的車聚，表達訴求。他說，空汙法法訂案第36條，限制十年以上的機車的環保法規要加嚴，但這些車子當年出廠是適用當年一期環保法規、二期環保法規，現在卻要去套用五期、六期、七期的環保法規，這不合理；當時機車出廠時，有當時的科技極限、法規限制，出廠也要定期驗車，現在突然說十年以上的機車要加嚴，法規近乎苛求，違反信賴保護原則。

羅宜表示，新的空汙法也授權地方政府，可以畫定空品區，授權限制特定車種出入，他不解，機車只要符合原來的環保法規，有定期做好保養，應就可以自由騎乘。根據政府曾提出的數據，二行程機車僅占PM2.5汙染的1.15%，確實有很多機車不好好保養，但絕大部分的車主都符合現行法律的規範，明明都還能夠使用，為什麼需要硬性汰換，是否是圖利特定的廠商業者？

他也說，台灣一年有幾百場集會遊行活動，但這次要在凱道舉辦大型車聚，包括基隆、彰化的車友都會到現場聲援，但卻都傳出車友被警方、調查局關切，「台灣現在還在戒嚴嗎？」為什麼要受到這樣的對待，在工業區內，有多少家庭是靠機車交通維生，機車有其存在的價值，不容抹煞。

另一名車友羅先生則表示，火力電廠產生的空汙，比機車多太多了，這樣去限制小小的機車族群，並不公平。