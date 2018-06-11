二行程機車周日上凱道 環保署會再溝通

2018-06-11 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



北區反禁二行程聯盟，17日將號召全台灣二行程車友走上凱道，為自己的權益發聲。環保署表示，當空汙法通過後，到109年會優先管制20年以上的二行程機車，提高廢氣排放標準，也提出三年的配套補助汰換，並非一次到位，全部禁行，會持續與車友溝通。

代表環保署接受車有成情的空保處簡任技正張乃仁表示，會納入車友的意見再做考量。

環保署副署長詹順貴今天表示，空汙法希望本周立法院臨時會能夠通過，通過以後，也只是讓政府有政策工具可以執行法律。

他說，扣除民眾沒有去登記報廢的「殭屍車」外，到去年底清查還有近百萬輛二行程機車，但從去年開始，啟動三年的加強補助汰換措施，也納入弱勢低收入戶，補助4千到3萬元不等，到今年5月底止，已經汰換了60多萬輛了。

詹順貴說，他知道有很多車友是以骨董車會友，或車輛有私人紀念性質，這些都可以特別專案申請。他說，只要不是作為日常交通工具，不要進入空品區，若車子狀況很好，並不會特別限制。

他表示，空汙法做這樣的限制並無違憲問題，這些車子出廠的年代已經很久了，車齡也很大，排煙管、零件各方面都相對老舊，騎士本身在道路上行駛，也會有行車安全的顧慮，因此希望能夠加速淘汰。

他也說，政府也有很多淘汰補助計畫，會分階段進行，優先汰換20年車齡以上的機車，不是一下子就禁止10年以上的車；至於分幾階段、時程多久，還會再討論。