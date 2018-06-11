別再拍了！高雄輕軌軌道區拍照 最高罰7500元

2018-06-11 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



部分遊客為拍照，站在高雄駁二特區輕軌軌道被警方開罰。記者黃宣翰／翻攝 分享 facebook

高雄輕軌駁二路段兩側，因緊鄰駁二步行區、自行車道還有高雄港灣區域，吸引遊客拍照，但部分遊客為了拍照取角度，動輒闖入軌道，高雄捷運警察隊副隊長張菊治今天說，此舉除了已違反大眾捷運法規定，可處1500元以上、7500元以下罰鍰。

鑑於駁二特區空間特殊，輕軌軌道正好穿過駁二特區，因此常有遊客在不明瞭的狀況下誤闖入輕軌軌道，捷運局在輕軌「駁二大義」站(C12)、「駁二蓬萊」站(C13)、「哈瑪星」站(C14)沿途周遭設置許多警語。

捷運局4月初在「駁二大義」站至「駁二蓬萊」站軌道沿線旁規劃了約600多公尺長的綠圍籬，加上捷警不定時巡邏、勸導，透過多元管道提醒民眾守法。

張菊治說，綠圍籬設置後，仍有部分無視規定、硬闖軌道，4月7日一名外地來的遊客於參訪高雄駁二特區時，只為了拍攝幾張照片，無視輕軌軌道旁警示標語與綠籬，任意闖入輕軌軌道取景拍照，當場被捷運警察發現並予以開罰7500元，被罰民眾目前提出申訴，今年1月間也有民眾在夢時代穿越輕軌被首次開罰。

捷運警察隊呼籲民眾千萬別逾越或闖入高雄輕軌系統的路權範圍(如軌道區、植草區)，違者將依大眾捷運法予以開罰，最高可處新7500元罰鍰，籲請民眾千萬別跟荷包過不去。