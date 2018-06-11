彭啟明：雨一路下到端午 把握明天好天氣

2018-06-11 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今日低壓帶影響，有局部大雨發生的機率。報系資料照 分享 facebook

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，這周天氣的主角就是「雨」，周三開始在台灣附近有類似滯留鋒面的態勢，中南部要留意戒備，較低漥區域有積淹水的可能，周二則大致上是未來一周相對穩定的一天。

彭啟明說，周三起西南風水氣增加，須防範較大雨勢至端午假期，這周天氣的主角就是「雨」，台灣現在很需要下雨，而且希望下到上游水庫的集水區，下游的農作物也很需要，而且期待能下得剛剛好。

彭啟明說，昨晚各地有些雨勢可能延續到今天下午，加上靠山區的午後雷陣雨，但預期將逐漸減緩，到周二，天氣將會好轉，大致上是未來一周相對穩定的一天，建議好好把握，但靠山區容易有局部陣雨發展。端午過後，太平洋高壓有機會明顯西伸，可能會轉為較穩定天氣，這是趨勢上來看，有這樣的機會，先度過較為緊張的一周。

但周三開始，位於南海的水氣，由於太平洋高壓的西伸，整個西南季風強風軸明顯北抬，季風發展的水氣直接指向台灣附近，配合整個大低壓帶的環境，在台灣附近有類似滯留鋒面的態勢，說是典型梅雨鋒面也不完全像，但要留意西南季風著風向和水氣，直接和中南部迎風面直接面對。在這系統環境下，很容易有較中小尺度的對流系統發展起來，也容易有較大或劇烈的雨勢發生，也提醒您要提高警覺。

彭啟明表示，在過去的幾次事件當中，很多局部地區的雨勢都很大，但較強風及雨帶對衝的方向仍有變化的空間，目前還只能說中南部都要留意戒備，其他各地也都要提防，但確切在哪幾個縣市還是要等到周三四看發展的情形才能得知，如果從風險的角度來看，提醒您要提高警覺，可以試想萬一有持續一天連續不停地雨勢，其他間歇性的雨每天都會發生，該如何防範? 或是較低漥區域，有積淹水的可能。

中央氣象局表示，今日低壓帶影響，有局部大雨發生的機率，北部、東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。明日各地大多為多雲到晴，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨。後天起滯留鋒面及西南氣流影響，天氣不穩定，有局部大雨或豪雨發生的機率，各地有短暫陣雨或雷雨。