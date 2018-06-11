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本周降雨多 空氣品質不錯

2018-06-11 05:00聯合報 記者董俞佳╱即時報導

今天各地有雨，空氣品質方面，各地還不錯。環保署指出，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。

明天午後紫外線增強，環保署表示，光化反應作用致臭氧濃度上升，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及宜蘭空氣品質為「普通」等級；花東為「良好」等級。

後天開始，滯留鋒面影響，各地有短暫陣雨或雷雨，環保署表示，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東為「良好」等級。

圖／擷取自環保署網站
圖／擷取自環保署網站
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空氣品質紫外線金門

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