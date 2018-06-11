技職教育不只是工具! 8國手合組「全能校園改造王」

2018-06-11 04:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



「在台灣人眼中，技職教育永遠只是訓練工具，而非全人教育。」為了翻轉此一偏見，非營利組織「Skillsfor you」執行長黃偉翔7月將展開「技職國手活化老舊校園計畫」，帶領8大技職國手攜手活化小學、修繕偏鄉校園，宛如「全能校園改造王」，證明「技能也是社會創新和永續的媒介。」

黃偉翔本身是高職機械科畢業，為了喚起社會對技職教育的關注投身媒體，兩年前創辦台灣首個以技職教育為主題的獨立媒體「技職3.0」，「我曾以為用報導可以引領政策轉向，但發現光是報導還不夠。」

去年10月，他募款到阿布達比採訪有「技職界奧林匹克」之稱的「國際技能競賽」，面對上百人的國際媒體陣仗，卻發現自己是唯一一個從台灣過去的記者。「當下我感到無比心酸」，黃偉翔感慨：「當社會不關注技職，技職教育如何永續？」

如何讓社會關注技職教育？黃偉翔認為，應該反過來讓技職學生投入社會，如果技職人能夠發揮社會影響力，社會也會關注技職教育。

今年1月，黃偉翎串聯一群曾在「國際技能競賽」中獲獎的技職國手，創辦「Skills for you」，未來每年串聯技職人舉辦一場公益活動，發揮社會影響力。

首個活動便是「技職國手活化老舊校園計畫」。八位在「國際技能競賽」中奪獎的技職國手，將帶領六間高職八大科系的學生，結合專題實作課程，攜手修繕新北市的老舊校園。他們的專長包括：平面設計、花藝、配管與暖氣、工業控制、汽車板金、造園景觀、家具木工、油漆裝潢等技能。

黃偉翔說，此一計畫有如校園版的「全能住宅改造王」，工作內容包括將大型貨櫃吊進新北市偏鄉國小，將貨櫃改造成符合12年國教課綱多元化學習的空間。以及帶領高職學生修整校園草原、復育百合花、創作板金裝置藝術、設置AI智慧燈光防校園死角等。

近年教育部致力推動「大學社會責任實踐計畫」，各大學紛紛運用專長，推出協助改善周圍社區的計畫。黃偉翔認為，「技職也需要實踐社會責任」。

「技能學習不只是升學考試或賺錢牟利的附庸，而是能夠回饋、幫助社會，甚至是社會創新的媒介。」他表示，「Skill for you」的核心理念是「用技能與社會對話」，引領技職人「實踐社會責任」。

在升學主義掛帥的台灣，技職教育太重視升學，忽略實作能力。黃偉翔認為，透過「用技能實踐社會責任」，可以喚起技職教育對實作的重視。他指出，技職教育一向有「專題實作」的正式課程，但學生的作品多半走不出學校，若能運用在「社區服務」上，便能發揮影響力。