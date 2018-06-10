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安寧療護接受度低 醫師籲：增健保補助

2018-06-10 22:54台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導

台大家庭醫學科教授邱泰源指出，政府應教育民眾對安寧照護有正確的認識，各醫院應也妥...
台大家庭醫學科教授邱泰源指出，政府應教育民眾對安寧照護有正確的認識，各醫院應也妥善利用安寧病房。（photo by 台灣醒報資料庫）
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近日傅達仁赴瑞士安樂死引起國人對「善終」議題的關注，衛福部表示，我國其實已經有很好、很人性化的安寧療護做法，只是大家不知道、沒利用。台大家庭醫學科教授邱泰源指出，台灣目前安寧病床還足夠，但有些地區民眾接受度還不高。北市聯醫總院長黃勝堅也表示，很多有安寧需求的民眾都不想去醫院，他呼籲，衛福部應考慮增加安寧醫療的健保補助，並加強對民眾安寧療護的教育。

安寧療護保障善終權

近日傅達仁花3百萬赴瑞士安樂死，引起社會對善終的討論，但其實我國已有《安寧緩和醫療條例》與《病人自主權利法》保障善終權，尤其《病人自主權利法》將在明年初實施，更賦予特定病人有自主善終權，包括末期患者、永久植物人、極重度失智等，都可預立醫療決定書，選擇接受或拒絕維生治療。而經歷3次修法的《安寧緩和醫療條例》也在臨床上給予彈性，讓善終權更得已落實。

北市聯醫社區安寧中心主任孫文榮表示，安寧療護分成「住院安寧療護」、「安寧居家療護」、「安寧共同照護」三塊，一般民眾可去各醫院的安寧門診掛號，至於因癌症住院、待在療養機構自然會有醫療人員評估推薦安寧照護，讓民眾把握自己的善終權益。

台大醫院是最早施行安寧療護的醫院之一，」邱泰源表示，在服務方面，台大每年讓5、600個末期病人善終，而教育方面，每個實習醫生一定要去安寧病房實習。他說，目前有醫院評鑑制度，所以各醫院的安寧療護都具有水準。但對於台灣進入高齡化社會，安寧病床是否會不夠？他指出，台灣的安寧病床其實還足夠，雖然北部床位較滿，但因有些地區民眾接受度還不高，才會造成部分病床使用率不佳。

民眾接受度有待提升

黃勝堅坦承，台灣每年提供約800張安寧病床，「但是很多民眾都不想來。」為了配合台北市長柯文哲的政策，北市聯醫發展社區醫療，派醫療團隊深入各社區與里長合作，「我們發現地方很多病人都有安寧照護的需求，」他指出，這些在家的病人因為行動不便，或排斥上醫院，寧願關在家裡不出門。

「沒有電梯的公寓，就等於偏遠地區。」黃勝堅說，北市聯醫到民眾家中主動提供安寧療護3年多來，已照顧1千位病人，其中700位在居家安寧照護中離世，包括牙科、癌症、眼科等醫療照護。「我們希望給這些最弱勢的病人，最好的臨終醫療。」

對於台灣安寧醫療的建議，黃勝堅說，衛福部應考慮增加安寧醫療的健保補助，增加民眾意願。邱泰源則呼籲，政府應教育民眾對安寧照護有正確的認識，各醫院應也妥善利用安寧病房，而國家應對安寧照護更加重視。

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台大醫院衛福部安樂死

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