人真的是水做的！一天該喝多少水報你知

2018-06-10 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



醫師表示，適量補充水分有益身體健康。 聯合報系資料照 分享 facebook

你知道，人真的是水做的嗎？林口長庚醫院腎臟科系主治醫師顏宗海指出，人體內肌肉組織的含水量遠高於脂肪組織，所以成年男性的身體總含水量最高、占約六成，女性含水量則約占五成。至於足月出生的小寶寶總含水量高於七成，早產兒更高達八成。

所以，適量補充水分有益身體健康，那我們一天到底應該喝多少水呢？

顏宗海表示，歐洲食品安全局（ESFA）以年齡層分別建議喝水量，小於六個月的嬰兒每天需攝取每公斤100到190豪升的水分，6到12個月的嬰兒則應攝取800到1000毫升，一歲後的幼兒是1100到1200毫升，2到3歲的孩童則是1300毫升，4到8歲孩童則是1600毫升。

至於9到13歲，男童每天應設2100毫升的水分，女童為2000毫升。14歲以上青少年和成人相同，女性每天需喝2000毫升，男性為2500毫升。孕婦則建議每天額外喝300毫升的水，哺乳婦女也需每天額外補充700毫升的水。

不過，上述的建議飲水量怎麼喝，才能如願達到目標呢？振興醫院營養師涂蒂雅建議，一次喝水約200到400毫升，少量多次比較好，一次喝太多水，身體無法吸收，就會直接以尿液排除。

涂蒂雅說，很多上班族水沒有喝夠，是因在辦公室都用馬克杯喝水，覺得走去茶水間裝水太麻煩。建議民眾可準備一個1000或2000毫升的大瓶子，每天提醒自己中午或下班之前喝完。

「我自己是在辦公桌前貼便條紙，提醒自己9點、12點及17點要喝完500毫升的水。」涂蒂雅解釋，她9點後會離開辦公室看病人，無法喝水，所以喝完水才會離開辦公室。中午前喝水則可以增加飽足感，下班前再補充水分，這樣一來，在上班時間就能補充至少1500毫升，剩下的水分則回家補充。

但是，長輩常常喝水量不足，涂蒂雅解釋，器官知覺敏感度會隨年齡增長降低，僅管身體該補水了，卻不覺得口渴。另有老人家不愛喝水，可能是因吞嚥功能退化，喝水易嗆到，或也可能是擔心晚上頻繁起床尿尿，寧可不要喝水。

涂蒂雅說，她曾遇過一名住在護理之家的阿公，一天只喝500毫升的水，且寧願以酒代水，但喝酒會利尿，反而水應喝得更多才是。此外，阿公因為行動不方便，大小便都需要他人攙扶，為了不麻煩別人，他飯吃得少，水也喝得少。

但是，也有老人家是真的不愛喝水，因水「沒味」。

涂蒂雅說，為補充足夠水分，正餐建議長輩可多吃帶有湯水的主食，例如湯麵，配菜可利用菜汁勾薄芡，除了增加水分攝取，也可增加食物的濕潤以幫助吞嚥。點心則可以水果、白木耳飲、鮮奶或豆漿來補充，同時又能補營養。

若要避免嗆咳，可在湯水的食物中，加一點市售增稠劑、蓮藕粉或洋菜，讓液體稠化。涂蒂雅說，但如果老人家本來食慾就很好了，還是多喝白開水更佳。

不過，有一些病人喝水是必須要限量的。顏宗海指出，包括腎臟疾病、心臟衰竭及肝硬疾病患者，平時喝水都要注意。以洗腎病人為例，因無法正常排尿，喝水喝太多容易水腫，所以會特別叮嚀水不要喝太多，一天1500毫升就夠。

涂蒂雅補充，心衰竭病人若水喝得太多，心臟要把血打出去，就必須打得更大力，所以依據心衰竭程度，患者可能被限制每天飲水量。肝臟疾病者則是因體內有腹水，要限制水分以免水腫。