禁用吸管該怎麼喝珍奶？ 環保署官員：用湯匙喝啊

2018-06-10 20:58 聯合新聞網 綜合報導



環保署預告2019年7月起禁用吸管，民眾質疑沒吸管怎麼喝珍珠奶茶，環保署官員卻說「可以用湯匙」，引起民眾痛批。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 環保署8日預告從明年7月1日起，將針對公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等，限制提供一次用塑膠吸管，大約有8000家業者受到影響，就有民眾擔心如果要喝珍珠奶茶卻沒有吸管該怎麼辦？沒想到竟然有環保署官員說「可以用湯匙喝」，此話一出引來民眾痛批。

有鑒於海洋的塑膠汙染越來越嚴重，環保署宣布從2019年7月開始將限制提供一次性塑膠吸管，避免製造更多環境和生態汙染。曾經有民眾提議「塑膠吸管全面收費1元」，也有人研發出不銹鋼環保吸管，盼解決無吸管可用的不便以及環保問題。

而對於喜歡珍珠奶茶的民眾來說，以後買飲料沒有吸管可拿，勢必會造成消費者的困擾，據「中時電子報」報導，對於民眾的擔憂，環保署廢管處簡任技正李宜樺竟然回答說「可以用湯匙喝」，此話一出，網路上一片罵聲。

網友痛批「擾民」，還有人大罵「又在說幹話了」、「台灣官員都是幼幼班的嗎？什麼爛回答都可以合理化，受不了」、「珍珠不用吸的還是珍珠奶茶嗎」、「看來年底有很多金句可以排行了」、「怎麼不乾脆說禁珍珠！這樣就不用吸管了」、「誰會隨身帶湯匙？」

還有網友酸說「那用手撈不更有情趣啊」、「還可以用飯匙，勺子舀也可以」、「他大概不喝珍奶」、「杯子也是塑膠，以後自已帶鍋子好了」、「我覺得用叉子叉珍珠比較有效率」、「以後連保險套都管制減量」。

不過也有民眾力挺這樣的政策，「贊成！嫌不方便就不會喝」、「其實也就只是習慣被改變而已，為何會有那麼多反彈聲浪呢？塑膠製品也確實對環境造成影響」、「不要用湯匙就不要買珍奶呀，難懂嗎？可憐的地球」、「是贊成限塑政策，只是應該做好配套措施，不要這樣貿然的上路」。