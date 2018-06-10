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馬力斯變中颱 朝日本東方海面行進

2018-06-10 20:57中央社 台北10日電

今年第5號颱風「馬力斯」今天下午增強為中度颱風，預測未來朝日本東方海面行進。 圖...
今年第5號颱風「馬力斯」今天下午增強為中度颱風，預測未來朝日本東方海面行進。 圖／氣象局
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中央氣象局觀測，今年第5號颱風「馬力斯」今天下午增強為中度颱風，預測未來朝日本東方海面行進，對台灣無直接影響。

氣象局說，目前馬力斯距離台北東方約1000公里，預測朝東北方向往日本東方海面行進，雖然不會撲向台灣，但台灣西南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖沿海，會因颱風影響可能發生長浪。

氣象局預測，今天晚上至明天白天，台灣持續受低壓帶影響，各地天氣不穩定，降雨機率偏高，並可能有局部大雨，明晚水氣逐漸減少，降雨趨緩。

氣象局颱風

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