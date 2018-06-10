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畢業只能送花、送娃娃？ 台大農藝系送畢業生鹿鳴米

2018-06-10 19:58聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

台大農藝系畢業生今年收到一份特別的禮物－那就是校內農場自產的「台南16號」鹿鳴米...
台大農藝系畢業生今年收到一份特別的禮物－那就是校內農場自產的「台南16號」鹿鳴米。圖／台大教授林如森提供
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畢業季來臨，台大農藝系畢業生今年收到一份特別的禮物－那就是校內農場自產的「台南16號」鹿鳴米。系主任林彥蓉說，一般人畢業送花、送娃娃當畢業禮物，台大別開生面送冠軍米，剛好搭配壽米屋企業總經理陳肇浩設計的台大鹿鳴意象包裝，包裝上一面是台大農場圖像、另一面是台大校門，對畢業生意義非凡。

台北都會區寸土寸金，要有農地耕作相當不容易，台大校園內農業試驗場卻仍保有大片的農地。台大農場表示，台灣自古「以農立國」，受到全球氣候變遷影響，對糧食的生產與供應已造成明顯威脅，作物科學的研究及發展也成為全球關注焦點，希望農藝系在此關鍵時刻，能培育作物科學研究及實際應用的人才，引領新世代的農業發展。

生物資源暨農學院院長盧虎生表示，台大農藝系的研究發展重點目標之一，包括配合分子育種技術開發各種耐逆境作物新品種，提高作物的抗蟲、抗病、耐旱、耐高溫等特性，以及容易以低肥料、低人力投入、節水等制度栽培，使台灣邁向永續農業國。

因此農藝系師生與行政院農委會台南區農業改良場一起合作，共同育成良質米，改良場副研究員陳榮坤負責稻米的人工授粉、田間栽培管理，台大農藝系教授林彥蓉與研究生陳正昇則負責實驗室工作，以基因型快篩的選拔方式，精確篩選具有重要農藝性狀的植株，僅花費短短5年半、即傳統育種所需的一半時間，就育成一個優良質米的水稻新品種，命名為「臺南16號」。

農藝系表示，良質米稉稻「臺南16號」是台灣第一、也是目前唯一以分子育種育成的作物品種。米粒外觀晶瑩剔透，米飯富有光澤及彈性口感，極具市場競爭力，近幾年參加農委會優質米評比，年年得冠軍，今年送給畢業生的冠軍米，是300公克的小包裝米，原本紙盒是大大的「16」，新設計融入校園意象，對台大生來說更具意義。

壽米屋企業總經理陳肇浩設計的台大鹿鳴意象包裝，包裝上一面是台大農場圖像、另一面是...
壽米屋企業總經理陳肇浩設計的台大鹿鳴意象包裝，包裝上一面是台大農場圖像、另一面是台大校門。圖／台大教授林如森提供
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