氣象局持續發布 16縣市豪大雨特報

2018-06-10 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



氣象局持續發布大雨特報、豪雨特報。

氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日花蓮地區有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北、宜蘭、南投、台東地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。