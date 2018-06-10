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氣象局持續發布 16縣市豪大雨特報

李顯龍臉書直播見金正恩 但不到4分鐘就沒了

氣象局持續發布 16縣市豪大雨特報

2018-06-10 19:58聯合報 記者董俞佳╱即時報導

氣象局持續發布大雨特報豪雨特報。

氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日花蓮地區有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北、宜蘭、南投、台東地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

根據氣象局警報資料顯示，大雨特報警示區為新北市、台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、基隆縣、宜蘭縣、新竹市、南投縣、嘉義縣、台東縣、屏東縣，另花蓮縣為豪雨特報警戒區。

氣象局發布16縣市豪大雨特報。圖／擷取自氣象局網站
氣象局發布16縣市豪大雨特報。圖／擷取自氣象局網站
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氣象局豪雨大雨特報

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