保障藝文創作者權益 文化部提供免費法律諮詢服務

2018-06-10 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



有鑒於藝文創作者大多不熟悉法律概念，遇到法律爭議時常無所適從，文化部為此委辦及提供免費法律諮詢服務及講座。圖／文化部提供 分享 facebook

藝文創作者常面臨法律爭議，例如簽署不合理合約、智慧財產權歸屬及侵權等爭議；有鑒於藝文創作者大多不熟悉法律概念，遇到法律爭議時常無所適從，文化部為此委辦及提供免費法律諮詢服務及講座。文化部長鄭麗君表示，希望藉此打造更加良善健全的環境，讓藝文創作者都能安心創作。

文化部今天下午於紀州庵舉辦免費參與的著作權法相關講座，由蕭雄淋律師主講「著作權法的基本認識」，希望加強創作者對自身著作權益的認識，70多名作家、編輯及出版人出席聆聽，文化部主任秘書陳濟民也說明目前對於保障藝術及文學創作者權益等努力。

陳濟民表示，在藝術創作方面，文化部藝術發展司委託和鼎律師事務建立「藝文人士法律諮詢服務平台」，提供免費法律諮詢服務。只要是視覺藝術及表演藝術相關工作者，舉凡從構思、創作、發表、簽約、授權，乃至因從事藝術活動而衍生訴訟的相關法律爭議，都可預約申請，由律師提供專業法律意見。

此外，文化部也補助民間單位合作辦理「藝術契約校園巡迴推廣講座」，並將陸續主辦3場與藝術相關的法律講座，邀請有興趣的民眾免費報名參加。

在文學創作方面，文化部人文及出版司委託文訊雜誌社辦理「文學創作者法律暨關懷服務計畫」，建立專屬於文學創作者的法律扶助機制，除了透過講座提升作家對著作權議題的了解之外，也提供文學創作者預約免費法律諮詢服務，讓創作者在面臨著作的授權、轉載、出版訂約等法律問題時，能獲得律師專業意見協助解決。詳情可上臉書粉絲專頁查詢。

文化部表示，藝術工作者若有相關法律諮詢問題，可撥打電話專線0800-085-075預約，或從文化部網站下載申請表，完成填寫後傳真至（02）27086165。文學創作者若有相關法律諮詢問題，可撥打電話專線（02）23587292預約，或上網報名預約免費法律諮詢，由專人安排與律師面談，以上諮詢皆以一小時為原則。