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李育昇走出劇場攜來魚身 傳遞餘生扮演意義

2018-06-10 19:47中央社 台北10日電

劇場服裝設計師李育昇的作品總能有一種異時空的綺想感，在幽暗封閉的劇場空間開拓想像。這回他走出劇場，帶著2年多來的「魚身」創作，透過靜態展覽傳遞劇場中的扮演意涵。

1983年出生的李育昇，作品橫跨現代劇場與傳統戲曲，曾以「劉三妹」獲金鐘獎最佳美術設計，去年也以「狂起」獲得國際曼谷藝術節最佳藝術指導的肯定。

今年是李育昇從事劇場服裝設計的第15個年頭，從小就喜歡「說故事」的他說，劇場對他而言，一直是個說故事的場域，編導用文字跟詮釋觀點說故事、演員跟舞者用肢體說故事，而他用視覺創造物說故事。

「魚身．餘生」是李育昇首次個展，有意思的是，展出的不是服裝作品，而是他2年多來，以最害怕的「魚」為主題創作的系列作品。

談起關於魚的恐懼記憶，李育昇說自己從小是鑰匙兒童，而父親的最大嗜好是釣魚，冰箱就有媽媽處理過的、一塊一塊的魚塊。李育昇有一天回到家，打開冰箱後，那些魚塊嘩地一聲全部掉出來、砸在他身上，「從那時起，我再也不吃魚，也無法直視魚」。

童年的記憶，總是會在後來的日子以出乎意料的形式探出頭。這幾年，李育昇因劇場服裝的案子，開始轉化使用魚類形象進行創作。其中，以海綿、棉紙、合成皮、網布等材料打造的魚頭造型，可穿戴、可裝置，意外搶眼，某種程度也「療癒」了他對於魚的深層恐懼，關於魚的作品，越來越多，於是有了「魚身．餘生」。

選擇了靜態展覽的形式，李育昇卻試圖延續劇場創作的故事性。他打造一個關於明日世界的想像空間，搭配邀請觀眾穿戴魚頭的活動，他要觀眾在這個想像裡扮演一位臨時演員，那是個魚類都幾近滅絕的未來，魚的形象變成了口耳相傳的珍稀異獸，昨日世界只留下魚類的網路資料與照片，及曾經見證魚類形象的倖存者口述，但總有一天，這些記憶會失真、會稀薄。就像現在已經滅絕的台灣雲豹、大紫斑蝶。

李育昇無意批判或辯證，他說只是想給自己一個展覽的機會，或許會營造一些關心生態、當下環境的可能，或許會開始思考近在身邊的理所當然，是否有天終會消失。關於扮演，他認為除了是劇場特性的延續，也是對於人生的解讀，李育昇說：「人生就是一場大型的Cosplay，誰不處在扮演的狀態？」

李育昇的「魚身．餘生」明日臨演計畫個展正在台北的Dear Deer小路上藝文空間展出，展期至6月24日；接著8月7日至9月2日將移展至台北特有種商行，11月8日至12月4日則在台南的特有種商行。

劇場

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