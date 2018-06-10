對流雲系旺盛 全台16縣市大雨特報

2018-06-10 16:16 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林伯東 ╱即時報導



中央氣象局表示，受低壓帶影響，今日起全台天氣趨向不穩定，應慎防局部大雨。圖為台北華山文創園區附近下午降下大雨，街頭一名男民眾用手為女伴擋雨。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

對流雲系發展旺盛，中央氣象局今天下午發布全台16縣市大雨特報。

中央氣象局表示，受低壓帶影響，今日起全台天氣趨向不穩定，應慎防局部大雨。

【中央社／台北10日電】

對流雲系發展旺盛，中央氣象局今天下午發布全台16縣市大雨特報。

氣象局說，大台北、宜蘭、花蓮、南投地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率，提醒大雨特報地區民眾注意雷擊及強陣風。

氣象局統計，下午1時40分至2時40分，南投縣中寮鄉時雨量有70毫米，國姓鄉超過50毫米。