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對流雲系旺盛 全台16縣市大雨特報

2018-06-10 16:16聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

中央氣象局表示，受低壓帶影響，今日起全台天氣趨向不穩定，應慎防局部大雨。圖為台北...
中央氣象局表示，受低壓帶影響，今日起全台天氣趨向不穩定，應慎防局部大雨。圖為台北華山文創園區附近下午降下大雨，街頭一名男民眾用手為女伴擋雨。 記者林伯東／攝影
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對流雲系發展旺盛，中央氣象局今天下午發布全台16縣市大雨特報

中央氣象局表示，受低壓帶影響，今日起全台天氣趨向不穩定，應慎防局部大雨。

【中央社／台北10日電】

對流雲系發展旺盛，中央氣象局今天下午發布全台16縣市大雨特報。

氣象局說，大台北、宜蘭、花蓮、南投地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率，提醒大雨特報地區民眾注意雷擊及強陣風。

氣象局統計，下午1時40分至2時40分，南投縣中寮鄉時雨量有70毫米，國姓鄉超過50毫米。

中央氣象局表示，受低壓帶影響，今日起全台天氣趨向不穩定，應慎防局部大雨。圖為台北...
中央氣象局表示，受低壓帶影響，今日起全台天氣趨向不穩定，應慎防局部大雨。圖為台北華山文創園區附近下午降下大雨，街頭民眾抓高褲裙避免被雨淋濕。 記者林伯東／攝影
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中央氣象局表示，受低壓帶影響，今日起全台天氣趨向不穩定，應慎防局部大雨。圖為台北...
中央氣象局表示，受低壓帶影響，今日起全台天氣趨向不穩定，應慎防局部大雨。圖為台北華山文創園區附近下午降下大雨，街頭民眾撐傘擋雨。 記者林伯東／攝影
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中央氣象局表示，受低壓帶影響，今日起全台天氣趨向不穩定，應慎防局部大雨。圖為台北...
中央氣象局表示，受低壓帶影響，今日起全台天氣趨向不穩定，應慎防局部大雨。圖為台北華山文創園區附近下午降下大雨，街頭民眾待在屋簷下躲雨。 記者林伯東／攝影
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中央氣象局表示，受低壓帶影響，今日起全台天氣趨向不穩定，應慎防局部大雨。圖為台北...
中央氣象局表示，受低壓帶影響，今日起全台天氣趨向不穩定，應慎防局部大雨。圖為台北華山文創園區附近下午降下大雨，街頭民眾買傘擋雨。 記者林伯東／攝影
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中央氣象局表示，受低壓帶影響，今日起全台天氣趨向不穩定，應慎防局部大雨。圖為台北...
中央氣象局表示，受低壓帶影響，今日起全台天氣趨向不穩定，應慎防局部大雨。圖為台北華山文創園區附近下午降下大雨，街頭一名男民眾蹲著幫女伴裙子擰乾。記者林伯東／攝影
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氣象局大雨特報

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