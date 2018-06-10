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打呼睡不好 他靠戒20多年菸癮找回好精神

2018-06-10 16:13聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

35歲阿美族廖先生（中）菸齡20多年，因嚴重打呼問題，加上有二個年幼兒子要養、想...
35歲阿美族廖先生（中）菸齡20多年，因嚴重打呼問題，加上有二個年幼兒子要養、想省菸費，於是戒菸成功，獲得衛福部國健署今年度「戒菸就贏比賽」首獎。　圖／國健署提供
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35歲阿美族廖先生菸齡20多年，最近他因嚴重打呼問題，加上有二個年幼兒子要養、想省菸費，他決心看戒菸門診。他如今成功戒菸，呼吸中止症改善許多，走路比較不喘，家裡也因少了菸味，全家精神和體力都變更好，讓他獲得衛福部國健署今年度「戒菸就贏比賽」首獎。

根據研究，吸菸是罹患冠狀動脈心臟疾病、中風及周邊血管疾病的重要危險因子，二手菸也會造成血小板功能異常、動脈硬化及增加心肌梗塞面積等，危害和吸菸相當，每年奪走全世界超過700萬條生命，

國健署長王英偉表示，吸菸者平均壽命較不吸菸者少約10到11年，但戒菸可同時預防心血管疾病、呼吸道疾病與癌症，若在30歲到60歲戒菸成功，預估可延長3到10年不等的壽命，越早戒菸，對身體健康幫助效果越好。

為鼓勵吸菸者勇於採取戒菸行動，國健署連續9年舉辦戒菸就贏比賽。過去8屆的參賽者1個月平均戒菸率約七成，一年後仍持續不吸菸的戒菸成功率約三成五，約有7千5百個家庭因為這次戒菸比賽而持續免於菸害、贏得健康。

今年第九屆比賽共有2萬1323人報名，在律師見證下篩出得獎候選組，經過電訪及地方衛生局所的訪視和初步檢測，9組戒菸成功的得獎者名單出爐，今天齊聚領獎，並分享戒菸撇步及甘苦談。

參賽者之一的曾先生還是大學生，高一失戀後學會抽菸，認為菸是表達叛逆、浪漫、憂鬱的表現，不聽勸戒。直到自己喜歡的美國男歌手波茲馬龍因長期吸菸酗酒而失去清脆歌聲，加上被教官安排參加菸害講座，於是順勢戒菸成功。

另一名菸齡40年的夜班運將楊大哥，因健檢發現有高血壓、糖尿病和脂肪肝，在因吸菸罹患慢性肺阻塞的母親的鼓勵之下，靠嚼口香糖及健走，終於度過難熬的菸癮。

王英偉說，得獎者戒菸有不同的理由，但初衷一樣是為了愛自己和家人而戒菸。他呼籲還在吸菸的朋友，善用免付費戒菸專線、全國4000多家醫事機構所戒菸門診與服務，一同戒菸找回健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

為鼓勵吸菸者勇於採取戒菸行動，國健署連續9年舉辦戒菸就贏比賽。　圖／國健署提供
為鼓勵吸菸者勇於採取戒菸行動，國健署連續9年舉辦戒菸就贏比賽。　圖／國健署提供
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戒菸國健署

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