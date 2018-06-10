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畢業證書上沒正式校長 台大生自己動手做

2018-06-10 14:58聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

台大遴選出台大財金系教授管中閔為新校長，但聘任案遭教育部駁回，迄今無法上任。台大今天舉行畢業典禮，是史上第二次由代理校長主持，代理校長郭大維致詞時說，將持續堅持民主法治、教育政教分離。支持台大自主的學生也在校內設攤，並自製500份「KUSO版畢業證書」送給畢業生，提醒大家不要忘了畢業證書上沒正式校長的「難忘回憶」。

證書上校長欄位註明「尚布了」，部長欄位則寫上「泉夏苔」，除訴求大學自主外，也諷刺教育部的「卡管」行動，造成今年畢業生的畢業證書上，無法有正式校長。另現場也提供「台大校長遴選風波法律問答」手冊，提供路過學生及家長更了解台大當前面臨的境況。學生也可寫下鼓勵字句，貼在給郭大維代理校長的留言板。

此活動是由台大政治系一年級李博華、政治系二年級李崇文等支持台大自治的學生所發起，李博華表示，會有這想法主要是希望用帶點幽默的方式，讓家長及路人了解教育部的不法作為，已經讓大學自治及學術自由受到侵害，另也附上法律見解，讓更多人清楚校長遴選風波歷程，也讓畢業生都能記得這件事。

對於為何設置給代理校長的留言板？李博華說，郭代理校長這段期間在這個位置，其實備受壓力，大家都有看到他的辛苦，所以才希望透過蒐集留言的方式為他打打氣。攤位從上午迄今有不少學生響應，貼滿祝福話語的背板，之後將轉交給郭代理校長；也有不少學生帶走KUSO版畢業證書，表示要留做紀念。

支持台大自主的學生今天在校內設攤，並自製500份「KUSO版畢業證書」送給畢業生...
支持台大自主的學生今天在校內設攤，並自製500份「KUSO版畢業證書」送給畢業生。記者吳佩旻／攝影
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學生對代理校長郭大維寫下祝福話語。記者吳佩旻／攝影
學生對代理校長郭大維寫下祝福話語。記者吳佩旻／攝影
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台大正式校長迄今無法上任，校內仍懸掛著黃布條。記者吳佩旻／攝影
台大正式校長迄今無法上任，校內仍懸掛著黃布條。記者吳佩旻／攝影
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政治系二年級李崇文等人自製「KUSO版畢業證書」送給畢業生，提醒大家不要忘了畢業...
政治系二年級李崇文等人自製「KUSO版畢業證書」送給畢業生，提醒大家不要忘了畢業證書上沒正式校長的「回憶」。記者吳佩旻／攝影
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