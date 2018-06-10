傳腸病毒輕症群聚感染 高雄市月子中心加強管控

2018-06-10 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



腸病毒疫情6月以來逐漸升溫，高雄市衛生局近來發現，新生兒感染腸病毒輕症有增加趨勢，5月初通報疑似重症的1名未滿月男嬰，雖經疾管署排除重症、也康復出院，但其居住的月子中心，在2周內發現至少2名以上新生兒有體溫偏高、躁動等症狀，經採檢確認也感染腸病毒。

為要求產後護理機構落實感染控制，衛生局最近在全市16家產後護理之家及12家月子中心展開輔導查核，目前已完成18家。經查核結果，發現有些照護人員未穿著隔離衣，部分機構的嬰兒室、隔離室洗手台雜物堆積，垃圾桶、汙衣桶未加蓋，哺乳室未提供洗手設備等。

衛生局疾管處10日說，今年全國10名腸病毒重症個案中，有高達一半是新生兒，高雄市2例重症個案中，也有1名新生兒。疾管處長潘炤穎表示，新生兒感染腸病毒後，病況並不明顯，僅體溫略高、躁動等，已在傳出群聚感染的月子中心加強管控，並持續採檢症狀可疑的新生兒。