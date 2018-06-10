影／國父紀念館本非此貌？孫科一語讓王大閎蓋出代表作

2018-06-10 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 游昌樺 ╱即時報導



建築詩人王大閎其實最為人熟知的公共建築，是位在北市東區的國父紀念館。雖然被人讚譽是當代公共建築的優秀作品，設計出迥異於當時流行的宮殿式建築的做法，但也被批評「不夠中國」，因此，個人自由創作意志，在政治力拉扯下，王大閎也做了不少妥協。但學者仍盛讚，即便如此，國父紀念館還是兼備了紀念的崇高，以及親民風格，多年後來看依然是好建築。

銘傳大學建築系副教授 梁銘剛說明：「做自宅的時候，其實是完全自由的狀態，(設計國父紀念館)層峰只要輕輕說一句話，下面的整個興建委員會的風向，就會跟著變化。

當時王大閎競圖得獎的作品，是一個像中國文官帽的樣子，長方形的平面，然後斜屋頂往左右兩邊下去。那老總統看了以後，他跟王大閎講說，這是一個西洋式的建築。所以王大閎其實他滿不高興的，所以他做的，他覺得他做的非常現代跟中國。

修正意見很多，包含說第一個座向就是坐北朝南，那當時有人說，這房子應該朝西，因為大陸在西邊，要反攻大陸。那是不是要做一些斗拱？那是不是門口要做石獅子？那是不是要多做一些裝飾等等，一個建築師就要去面對這些風向。最後是孫科先生的意見，孫科說，國父都推翻滿清，(難道)我們還要做一個清朝的建築？這一整個調子，大概就這樣(照王的設計)定下來。所以王大閎能堅持他的理想，或者一個長遠的看法的理想，這是非常不容易。

國父像跟主要紀念的空間，都在(正面)這一端，掀起來之後，那整個空間就會比較明亮。而且第二個是說，它是主要進口，所以這個主要進口也變得相當的明顯，那紀念的空間也會比較崇高。

這國父紀念館的走廊，很多人在這邊活動，在來回或休閒，在視覺上來講，這種比較乾淨、簡單或者單純。一方面是因為王大閎本身的美學，如果比較中正紀念堂的話，這邊是親民的多。紀念只是件事情，使用最多的還是附近的民眾，比較好的設計是，把這兩個(紀念 親民)兼顧。