親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

波登一句好評 改變這家中餐館命運

提到他....賴清德紅了眼眶：照顧農民是政府的責任

影／國父紀念館本非此貌？孫科一語讓王大閎蓋出代表作

2018-06-10 11:06聯合報 記者游昌樺╱即時報導

建築詩人王大閎其實最為人熟知的公共建築，是位在北市東區的國父紀念館。雖然被人讚譽是當代公共建築的優秀作品，設計出迥異於當時流行的宮殿式建築的做法，但也被批評「不夠中國」，因此，個人自由創作意志，在政治力拉扯下，王大閎也做了不少妥協。但學者仍盛讚，即便如此，國父紀念館還是兼備了紀念的崇高，以及親民風格，多年後來看依然是好建築。

銘傳大學建築系副教授 梁銘剛說明：「做自宅的時候，其實是完全自由的狀態，(設計國父紀念館)層峰只要輕輕說一句話，下面的整個興建委員會的風向，就會跟著變化。

當時王大閎競圖得獎的作品，是一個像中國文官帽的樣子，長方形的平面，然後斜屋頂往左右兩邊下去。那老總統看了以後，他跟王大閎講說，這是一個西洋式的建築。所以王大閎其實他滿不高興的，所以他做的，他覺得他做的非常現代跟中國。

修正意見很多，包含說第一個座向就是坐北朝南，那當時有人說，這房子應該朝西，因為大陸在西邊，要反攻大陸。那是不是要做一些斗拱？那是不是門口要做石獅子？那是不是要多做一些裝飾等等，一個建築師就要去面對這些風向。最後是孫科先生的意見，孫科說，國父都推翻滿清，(難道)我們還要做一個清朝的建築？這一整個調子，大概就這樣(照王的設計)定下來。所以王大閎能堅持他的理想，或者一個長遠的看法的理想，這是非常不容易。

國父像跟主要紀念的空間，都在(正面)這一端，掀起來之後，那整個空間就會比較明亮。而且第二個是說，它是主要進口，所以這個主要進口也變得相當的明顯，那紀念的空間也會比較崇高。

這國父紀念館的走廊，很多人在這邊活動，在來回或休閒，在視覺上來講，這種比較乾淨、簡單或者單純。一方面是因為王大閎本身的美學，如果比較中正紀念堂的話，這邊是親民的多。紀念只是件事情，使用最多的還是附近的民眾，比較好的設計是，把這兩個(紀念 親民)兼顧。

這個建築又現代又中國，或者這個親民的事情可以一直延續下去，現在是個好建築，以後也會是個好建築。」

國父紀念館是建築詩人王大閎最為人熟知的公共建築，但設計出迥異於當時流行的宮殿式建...
國父紀念館是建築詩人王大閎最為人熟知的公共建築，但設計出迥異於當時流行的宮殿式建築的做法，也被批評「不夠中國」。在個人自由創作意志與政治力的拉扯下，王大閎也做了不少妥協，才蓋出兼備紀念意義與親民風格的好建築。記者王彥鈞／攝影
分享

紀念館銘傳大學

相關新聞

這張日據時期月台票升值百萬倍 台鐵老車票故事多

2018-06-10 10:17

國寶修好沒用處 怕被檢舉空汙 蒸汽火車只能「斷氣」

2018-06-10 10:00

子宮內膜惡性腫瘤 手術3小時隔天就出院回家

2018-06-10 07:20

日陶藝家三芝築窯 國外獲獎台灣等無伯樂

2018-06-10 10:18

歷經腎臟移植、罹癌 她要辦音樂會「揮灑烈愛」

2018-06-10 10:17

脊髓損傷新藥 榮總臨床試驗

2018-06-10 00:31

19年來最晚 梅雨鋒面周三報到

2018-06-10 00:31

天熱也會心肌梗塞 員榮搶救6人

2018-06-10 00:05

天氣熱得讓人滿身汗 嚴重脫水時小心急性心肌梗塞

2018-06-09 21:58

紙間現實 設計師穆勒首度來台辦展

2018-06-09 21:45

威爾森症患者21年前換肝續命 她喜獲「平凡的幸福」

2018-06-09 21:34

脊髓損傷別搬動 醫師建議讓專業的來處理

2018-06-09 20:32

新藥助脊髓損傷病人神經增生　國內臨床試驗進行中

2018-06-09 20:29

蔣勳特展登陸 「縱谷之秋」盡顯天地美

2018-06-09 20:24

艾維尼轉熱帶低壓 12日前全台高溫有雨

2018-06-09 17:13

腫瘤也可以微波！？ 北榮新技術微波殺死腫瘤

2018-06-09 17:09

誠品信義雜誌區改裝開幕 世足誌正夯

2018-06-09 16:55

紅斑性狼瘡母產800克早產兒 現白胖健康

2018-06-09 16:33

王大閎追思會 登月紀念碑設計圖放入口

2018-06-09 16:30

協助燒燙傷患者復原 整型外科捐贈免費手術名額

2018-06-09 13:43

精緻甜點／東方美人茶生乳捲 新竹限定

2018-06-09 13:21

預防惡「視」力！你家夠亮嗎？

2018-06-09 13:16

19年來最晚梅雨 周三起全台降雨

2018-06-09 13:11

明星料理／第一天丼 搶攻科技人的胃

2018-06-09 13:05

日式饗宴／頂級握壽司 無限放題

2018-06-09 13:03

嘉義飆出今天最高溫 鄭明典：嘉義不只是嘉義

2018-06-09 13:02

世界海洋日 黃煌煇盼提升永續海洋意識

2018-06-09 12:58

台韓自動通關月底上路 互訪人次可望破200萬

2018-06-09 12:58

老饕吃粽秘訣 香濃花生粉、香菜、再淋上醬油膏

2018-06-09 11:01

19年來最晚梅雨鋒面！下周三報到全台降雨

2018-06-09 11:00

雙颱不侵台 未來一週降雨機率高

2018-06-09 08:32

腸病毒拉警報！新北衛生局：6月中將進入流行期

2018-06-09 08:26

待轉區還是「待撞區」？ 兩段式左轉又戰起來了

2018-06-09 08:00

吳德榮：西南氣流下周三抵達 典型梅雨鋒漸成型

2018-06-09 06:53

老婆半夜想吃蚵仔煎 蔡阿嘎親自煮出…嚇到孕婦

2018-06-08 16:39

帶北鼻出國 「這一招」讓他停止哭鬧！

2018-06-08 16:37

會考寄成績單 建中北一女最低門檻預估34分

2018-06-08 11:49

來我家吃飯／為親朋好友做菜 烹出生活的美好溫度

2018-06-08 09:29

從未聽過有人吃飛機餐拉肚子的 怎麼做到的？

2018-06-08 09:10
看更多

熱門文章

嘉義飆出今天最高溫 鄭明典：嘉義不只是嘉義

2018-06-09 13:02

唐綺陽星座運勢週報：天蠍桃花旺成焦點 白羊有正財運

2018-06-10 00:00

殺破狼周運勢／金牛職場有亮眼表現 射手戀情發展關鍵期

2018-06-10 00:00

Mazda新引擎 走自己的路

2018-06-09 22:42

艾維尼轉熱帶低壓 12日前全台高溫有雨

2018-06-09 17:13

因「波登、歐巴馬吃米線」爆紅　店家：我們會非常想你

2018-06-09 22:47

波登、凱特絲蓓、艾維奇 名人閃亮色彩下的憂鬱

2018-06-09 23:04

梅根最愛的8個手袋 小眾品牌讓人也想跟

2018-06-09 19:44

19年來最晚 梅雨鋒面周三報到

2018-06-10 00:31

腫瘤也可以微波！？ 北榮新技術微波殺死腫瘤

2018-06-09 17:09

天氣熱得讓人滿身汗 嚴重脫水時小心急性心肌梗塞

2018-06-09 21:58

這張日據時期月台票升值百萬倍 台鐵老車票故事多

2018-06-10 10:17

子宮內膜惡性腫瘤 手術3小時隔天就出院回家

2018-06-10 07:20

19年來最晚梅雨 周三起全台降雨

2018-06-09 13:11

今日星座運勢／獅子 少八卦多休息 帶來正面能量

2018-06-10 00:00

許瑋甯狂曬美照的巴黎街拍日記 原來私下最愛這一味

2018-06-09 17:04

脊髓損傷新藥 榮總臨床試驗

2018-06-10 00:31

國寶修好沒用處 怕被檢舉空汙 蒸汽火車只能「斷氣」

2018-06-10 10:00

王大閎追思會 登月紀念碑設計圖放入口

2018-06-09 16:30

天熱也會心肌梗塞 員榮搶救6人

2018-06-10 00:05

蔣勳特展登陸 「縱谷之秋」盡顯天地美

2018-06-09 20:24

影／國父紀念館本非此貌？孫科一語讓王大閎蓋出代表作

2018-06-10 11:06

大學畢業季到 近4成新鮮人想出國工作

2018-06-10 10:50

威爾森症患者21年前換肝續命 她喜獲「平凡的幸福」

2018-06-09 21:34

畢業季台南大型徵才 7千職缺逾半30K以上

2018-06-09 15:47

新藥助脊髓損傷病人神經增生　國內臨床試驗進行中

2018-06-09 20:29

明星料理／第一天丼 搶攻科技人的胃

2018-06-09 13:05

精緻甜點／東方美人茶生乳捲 新竹限定

2018-06-09 13:21

紅斑性狼瘡母產800克早產兒 現白胖健康

2018-06-09 16:33

預防惡「視」力！你家夠亮嗎？

2018-06-09 13:16

脊髓損傷別搬動 醫師建議讓專業的來處理

2018-06-09 20:32

新鮮人求職 人資顧問：要有小學生的柔軟身段

2018-06-09 12:53

誠品信義雜誌區改裝開幕 世足誌正夯

2018-06-09 16:55

敏惠畢展董事長：教育留柳營 人才找最好未來

2018-06-09 15:35

台韓自動通關月底上路 互訪人次可望破200萬

2018-06-09 12:58

碩果僅存的4輛 藍寶寶引領回味鐵道風情

2018-06-09 14:13

歷經腎臟移植、罹癌 她要辦音樂會「揮灑烈愛」

2018-06-10 10:17

日陶藝家三芝築窯 國外獲獎台灣等無伯樂

2018-06-10 10:18

世界海洋日 黃煌煇盼提升永續海洋意識

2018-06-09 12:58

紙間現實 設計師穆勒首度來台辦展

2018-06-09 21:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top