子宮內膜惡性腫瘤 手術3小時隔天就出院回家

2018-06-10 07:20 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



一名59歲女性停經半年後，卻時常有陰道出血症狀，不堪其擾，日前至部立桃園醫院婦產科主治醫師劉政賢診間求診，經詳細檢查後確診為子宮內膜惡性腫瘤，經過病患和醫師討論，決定接受手術機器人輔助的手術治療，癌症治療手術僅花3個多小時，術後不僅身體不適感相當輕微，且手術過程失血少、復原快，患者隔天就出院返家休息。

劉政賢表示，自從2004年第一代手術機器人問世以來，經過不斷改良，目前普及應用於各科的手術治療上，婦科是其中最適合手術機器人應用的科別之一，原因在於科技進步下，手術機器人功能逐步更新，如今已進展至第四代達文西手術機器人，桃園醫院也引進最新一代手術機器人。

劉政賢指出，第四代手術機器人相較過去，不僅輕巧、操作功能靈活，同時有超高解析度的影像功能，可同時有縱向景深及橫向的組織鑑別力，可以讓醫師輕易分辨不同組織的差異，及找出無血的手術間隙平面，大大減少手術過程出血量，或傷及重要器官的可能性。