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子宮內膜惡性腫瘤 手術3小時隔天就出院回家

2018-06-10 07:20聯合報 記者許政榆╱即時報導

一名59歲女性停經半年後，卻時常有陰道出血症狀，不堪其擾，日前至部立桃園醫院婦產科主治醫師劉政賢診間求診，經詳細檢查後確診為子宮內膜惡性腫瘤，經過病患和醫師討論，決定接受手術機器人輔助的手術治療，癌症治療手術僅花3個多小時，術後不僅身體不適感相當輕微，且手術過程失血少、復原快，患者隔天就出院返家休息。

劉政賢表示，自從2004年第一代手術機器人問世以來，經過不斷改良，目前普及應用於各科的手術治療上，婦科是其中最適合手術機器人應用的科別之一，原因在於科技進步下，手術機器人功能逐步更新，如今已進展至第四代達文西手術機器人，桃園醫院也引進最新一代手術機器人。

劉政賢指出，第四代手術機器人相較過去，不僅輕巧、操作功能靈活，同時有超高解析度的影像功能，可同時有縱向景深及橫向的組織鑑別力，可以讓醫師輕易分辨不同組織的差異，及找出無血的手術間隙平面，大大減少手術過程出血量，或傷及重要器官的可能性。

另外達文西手術機器人因有輕巧的懸臂操作設計，施術過程中可減輕牽引傷口力道，減輕術後疼痛不適感。由於手術機器人的強大輔助功能，可以減輕施術過程中醫護人員體力的負擔，即便長時間的手術也不易疲憊，因此特別適合需長時間，高精密度及危險的手術，對於怕痛的女性朋友更是一項福音。

一名59歲女性停經半年後，時常出現陰道出血症狀，不堪其擾決定向部立桃園醫院婦產科...
一名59歲女性停經半年後，時常出現陰道出血症狀，不堪其擾決定向部立桃園醫院婦產科主治醫師劉政賢求診，經討論後決定接受達文西手術，過程僅花3小時且傷口小，術後隔天即出院返家休息。圖／桃園醫院提供
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一名59歲女性停經半年後，時常出現陰道出血症狀，不堪其擾決定向部立桃園醫院婦產科...
一名59歲女性停經半年後，時常出現陰道出血症狀，不堪其擾決定向部立桃園醫院婦產科主治醫師劉政賢求診，經討論後決定接受達文西手術，過程僅花3小時且傷口小，術後隔天即出院返家休息。圖／桃園醫院提供
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一名59歲女性停經半年後，時常出現陰道出血症狀，不堪其擾決定向部立桃園醫院婦產科...
一名59歲女性停經半年後，時常出現陰道出血症狀，不堪其擾決定向部立桃園醫院婦產科主治醫師劉政賢求診，經討論後決定接受達文西手術，過程僅花3小時且傷口小，術後隔天即出院返家休息。圖／桃園醫院提供
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手術醫師達文西

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