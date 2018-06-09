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大福彩第107046期開獎

2018-06-09 21:12中央社 台北9日電

大福彩第107046期今晚開獎，中獎號碼為35、33、32、16、2、3、5，特別號為9。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

大福彩台彩

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