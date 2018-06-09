蔣勳上海辦個展 大陸粉絲自稱薰衣草

2018-06-09 21:02 中央社 台北9日電



蔣勳作品「貓」。 圖／佳士得提供 分享 facebook

藝術家蔣勳近日在上海舉辦大陸的首次個人藝術回顧展。蔣勳在大陸有不少粉絲，根據大陸「蜻蜓FM」廣播平台統計，「蔣勳細說紅樓夢」去年在網路以付費方式播出，迄今已播放逾2.3億次。

新華社報導，年屆七旬的蔣勳近日赴上海，為在大陸舉辦的首次個人藝術回顧展「天地有大美：蔣勳的藝術人生」揭幕，展覽今天在上海佳士得藝術空間正式開放，展期至6月15日。

從1990年代開始，蔣勳就為大眾解說「紅樓夢」、解讀西方藝術史。「蜻蜓FM」2017年將當年的音訊資料整理為錄音集「蔣勳細說紅樓夢」，在網路以付費閱讀方式播出，迄今播放量已逾2.3億次。

蜻蜓FM董事長張強對此表示，數量龐大的大陸網民以「薰衣草」自稱，追隨蔣勳美學藝術。

在上海展覽開幕式上，蔣勳幽默表示，「我喜歡繪畫，卻並不愛展覽。繪畫是藝術家跟一張白紙戀愛，展覽卻像辦給別人看的婚禮」。自己一生辦一次展覽已足夠了。

蔣勳也給「薰衣草」們建議，最美的藝術不僅是貝多芬的音樂、莫內的繪畫，更是人的生命本身。每個人都是獨一無二的藝術品。只要用心去傾聽風吹樹葉的天籟，去欣賞光線在花瓣上產生的色彩變化，就會發現自己的生命才是最美，就會綻放自己最好的生命狀態。

此次藝術展，回顧了蔣勳半個世紀以來的美學探索。展覽中最為特別的一部分，來自最近幾年蔣勳到台東池上駐村的隱居創作。

報導指出，因為回歸土地，蔣勳筆下煥發出新的生活熱情和絢爛的色彩，有了風動的田野、起伏的稻浪，綠色的「縱谷」在地球板塊的擠壓之下生長為新的高山峻嶺。

佳士得此次還為蔣勳的「聲音」開闢了一個專門展廳。觀眾佇立展廳，就可以一邊享受入室而來的陽光微風、綠意盎然的風景，一邊聆聽蔣勳解說藝術。