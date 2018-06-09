王大閎追思會 登月紀念碑設計圖放入口

2018-06-09 16:30 中央社 台北9日電



傳奇建築家王大閎日前辭世，他最有名的建築是國父紀念館與外交部等，但不少建築師都認為他最好的作品以建國南路自宅為代表。圖為2007年舉辦的王大閎建築展，王大閎親自前往。 聯合報系資料照片 分享 facebook

「他已幻化成王子，坐在太空船裡，品嚐最可口的食物。」建築師王大閎日前過世，享壽101歲，家屬今天為他舉辦追思會，他的兒子王守正以愉快的心情追思、緬懷父親。

建築師王大閎5月28日辭世，享壽101歲，家屬今天在王大閎設計的國父紀念館舉行追思會，文化部長鄭麗君也到場頒發總統褒揚令，表達王大閎對台灣的貢獻。

有「建築詩人」美譽的王大閎，出生於北京，成長於蘇州及南京，是首任外交部長王寵惠的兒子，也是華人第一代最早接受西方現代建築洗禮的標竿性人物，他雖受西方現代建築啟蒙，但總是思考如何將中國傳統建築的形式與空間美學接軌。

王大閎最為人熟知的公共建築是1961年的台大第一學生活動中心、1971年的外交部與1972年的國父紀念館，此生最大遺願就是未能完成「登陸月球紀念碑」。

登陸月球紀念碑的創作源自王大閎的太空夢，1967年王大閎就完成登陸月球紀念碑設計案，1969年阿姆斯壯左腳踏上月球第一步後，「登陸月球紀念碑」隨之完成最後設計。

高252.71呎的純白紀念碑，象徵月球與地球之間的最大距離252710哩，紀念碑由兩片高窄的碑塔組成，內部圍成一間紀念堂，灑落的陽光來自上方一道直直挑空至頂部的窄縫，創造出有如教堂般的肅穆。今天追思會入口就放著一張登月紀念碑設計圖，家屬也期待有一天能完成王大閎的遺願。

王大閎不只是建築師，還寫過科幻小說「幻城」，內容講述一位在太空中旅行的王子，回憶前半生在地球上生活與成長的記憶。王守正今天代表家屬致詞時說：「父親已經幻化成王子，坐在太空船裡面，品嚐最可口的食物。父親雖然離開我們，但他只是到另一個地方，完成他的心願。」

王守正提到，王大閎在家中都是呈現優雅、悠閒又幽默的姿態，直到王守正當了建築師後，才從其他同業口中聽到，原來父親的職業生涯不是很順遂，遇到很多挫折，才對父親感到崇佩。

日前建築界也呼籲文化部出面保存濟南路虹廬，文化部今天回應，文化資產局已在2013年就「濟南路虹廬」文資保存事項，函請台北市政府主管機關儘速辦理現場勘查，審慎評估後續是否啟動文化資產審議程序，台北市政府已將「濟南路虹廬」建築列冊追蹤，後續應依法擬訂列冊追蹤計畫並定期訪視。

文化部表示，文化部所屬台灣博物館已於「二次戰後台灣經典建築設計圖徵集研究計畫」，陸續收集王大閎、漢寶德、王秋華、潘冀等多位前輩的設計圖，其中就有王大閎的國父紀念館、外交部及台大慶齡中心等，30個案子的800多張設計原圖，未來將持續蒐集台灣近現代建築師作品，進行系統性保存調查。

文資局近期也將邀集專家學者召開「台灣近現代建築師遺作系列保存策略研商會議」，確認後續辦理策略。