拔管案列入校史？ 台大校務會議通過「先蒐集資料」

2018-06-09 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



台大上午舉行校務會議，代理校長郭大維（右二）主持。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 台灣大學校長遴選委員會今年1月遴選出管中閔為校長當選人後，教部4月退回此項人事案，今天有台大校務會議代表提出討論建議應成立工作小組，推動檢討校長遴選過程遭受政治力干擾事實證據，向校務會議提出報告並列入校史。代理校長郭大維則綜整校務會議代表意見，並做出建議包括「呼籲大學自主的精神、遴委會不應受到干擾」；「由行政副校長召集各院代表及學生代表組成工作小組蒐集資料」；「待事件結束後提校務會議報告再做未來的工作」，最後由69票贊成、2票反對通過該提案。

提案人官俊榮表示，校長遴選事件廣泛討論，過去也表達許多意見，包括訴願程序等都進入模式，需要進入更深的層次「開大門走大路」，大學自主要被充份發揮，才能保障社會，但此次校長遴選看到很多打壓。因此建議成立工作小組研擬未來落實大學自主的方案出來，並應推動補正整個體制，台大不是立法院，但應對比公民團體如何推動，過去也參與大學法的修正等。

針對列入校史，官俊榮則說，台大重要事件當然列入校史，包括46事件等也列入校史也是經過校務會議同意的，希望這個小組客觀地整理資料提供校務會議再檢視。

學生代表、研究生協會會長王昱鈞也提出擱置動議，以44票贊成擱置、44票反對擱置，未超過半數通過擱置動議。

政治系教授黃長玲則認為，目前很多程序都還在進行中，都還在訴訟，只是學校相關部門留下公文書後，如果校務會議決議的話，「時間點有些太早了」，應該待適當的時間再去提案。語言所教授江文瑜認為，調查小組及書寫歷史的小組等應分開處理，如果要寫完整的校史需要更完整的規劃，「這個時候是否適合提出校史的書寫？」

也有校務會議代表表示，如果工作小組要檢討應該現在要成立，否則未來恐怕看不到這些資料，但他也認為「歷史小組不應是工作小組來寫」。

音樂所教授沈冬則說，目前台大應主動積極的蒐集資料，以她為例目前蒐集到的各方資料等，目前已蒐集到幾百則包括各方聲明、專論，將來勢必超過千篇，「最重要的意義是告訴社會，台大對這段歷史的意義有認知的」。

也有校務會議代表也說，應建議台大出版中心邀請2位教育部前部長潘文忠、吳茂昆書寫回憶錄。