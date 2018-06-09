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吳德榮：西南氣流下周三抵達 典型梅雨鋒漸成型

2018-06-09 06:53聯合報 記者楊德宜╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，輕颱馬力斯將轉向東北前進，漸行漸遠，無侵襲台灣的疑慮。輕颱艾維尼持續在廣東向東北東移動，因陸地的破壞，即將減弱為熱帶性低氣壓；要注意其離開廣東，重回海上時的環流及水氣；明晚、下周一其殘餘雲系將與南下的鋒面合併影響台灣，有較大雨勢，應注意。

他表示，今、明兩天受暖氣團影響，各地晴朗炎熱，紫外線強，西半部高溫可達35、36度、不排除接近37度。午後有局部雷陣雨，今天主要在山區，部分平地受影響；明天較不穩定，午後雷陣雨範圍大，降雨並可能延續至晚間。而與明晚、下周一鋒面及熱帶低壓殘餘之雲系合併影響，所帶來的降雨相連，有局部性較大雨勢，應注意。

下周一各地氣溫下降，北台灣高溫約在29、30度，天氣稍轉涼。下周一晚至下周二天氣好轉，氣溫回升，中南部山區有午後雷陣雨，西半部高溫又升至36度左右，白天炎熱、紫外線強的天氣。

他說，下周三起西南氣流抵達，伴隨滯留鋒，逐漸調整成近似標準梅雨鋒的型態，天氣很不穩定，容易有大量降雨發生；至於何時？何地？有中、小尺度對流系統被激發，帶來劇烈天氣，就已超過目前模式模擬的能力，必須等時間更近的模擬資料及運用遙測資料，才有可能被預測。又滯留鋒伴隨西南氣流的大氣環境，能延續多久？目前模擬資料顯示，直到下周日仍未改變，需持續觀察。

午後有局部雷陣雨，今天主要在山區，部分平地受影響；明天較不穩定，午後雷陣雨範圍大...
午後有局部雷陣雨，今天主要在山區，部分平地受影響；明天較不穩定，午後雷陣雨範圍大，降雨並可能延續至晚間。而與明晚、下周一鋒面及熱帶低壓殘餘之雲系合併影響，所帶來的降雨相連，有局部性較大雨勢，應注意。聯合報系資料照
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西南氣流吳德榮梅雨

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