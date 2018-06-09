首波梅雨＋熱低壓 明起降雨到周末

2018-06-09 05:26 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



好天氣只剩今天，中央氣象局表示，今天各地高溫仍可達到36度，午後有局部較大雨勢，但明天開始受到西北太平洋上艾維尼、馬力斯颱風影響，全台天氣開始轉為不穩定，全台將降雨到下周五。

氣象局表示，今天各地仍是多雲到晴，各地高溫多可到32度以上，中南部及宜蘭有機會達到35度，東北部、基隆北海岸陸續有零星雨勢，其他地區午後熱對流發展後，降雨來得較急促。

由於目前在西北太平洋上有兩個颱風，第5號颱風「馬力斯」未來以偏北轉東北方向朝日本南方海面前進，對台灣天氣沒有直接影響，但其北上之後將伴隨著南海西南風增強，並可能牽引屆時已減弱為熱帶性低氣壓的第4號颱風「艾維尼」接近臺灣附近，明起全台天氣不穩定。

氣象局表示，下周日、一受熱帶性低氣壓或其外圍環流影響，全台各地皆有機會下雨，不侷限於午後，也不排除有局部大雨發生的機率；受降雨影響，各地氣溫有下降趨勢。下周二熱帶性低氣壓逐漸東移遠離，但台灣附近水氣仍多，南部及花東有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北山區及東北部山區有小範圍短暫陣雨，其他地區為多雲。