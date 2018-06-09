待轉區還是「待撞區」？ 兩段式左轉又戰起來了

29歲張姓女子在南投市騎機車從慢車道左轉，被後方直行雙載的大型重機撞上，2車倒地，3人摔飛1死2傷。今年3月也有類似車禍，埔里高工19歲潘姓男高中生從學校騎機車返家，途中撞上違規左轉機車，人車倒地後，潘生頭部撞樹不幸身亡。

兩起車禍讓機慢車兩段式左轉規定又成話題，正反雙方爭辯不休。支持者認為兩段式左轉有助維護行車安全，警方也加強取締；反對者則批評侵犯機車路權、歧視騎士，先前還有機車社團發起「待轉大富翁」活動，在特定路口「繞圈圈」。

擺放潘生照片 埔工同學一起畢業

南投埔里高工19歲潘姓男高中生騎機車返家，撞上違規左轉機車身亡，昨天是埔工畢業典禮，同學擺放潘生照片帶他一起畢業。 記者賴香珊／攝影 分享 facebook

29歲的張姓女騎士日前騎機車行經南投市南崗路、集賢路口，直接從慢車道轉彎，後方雙載的大型重機騎士反應不及，直接撞上，3人摔飛逾20公尺，張女最後因腦部傷勢過重不治。

埔里高工潘姓男高中生車禍身亡後，潘父自掏腰包做「路口轉彎，請勿急切」看板，架設在路口提醒民眾遵守交通規則。昨天是埔里高工畢業典禮，同學擺放潘生照片帶他一起畢業。

南投警方說，違反機慢車兩段式左轉近年名列縣內交通事故發生率前3名，警方會加強取締，今年已開出1858件罰單；其他縣市警局也列為執法重點。

待轉區不理想 騎士憂心成「待撞區」

待轉區若過小，機慢車被迫停到車道，被騎士譏為是待撞區。 記者劉明岩／攝影 分享 facebook

所謂「機慢車兩段式左轉」即機車、自行車等交通工具，行經交叉路口時，在綠燈直行時不可在內側等待，而要先行駛至右前方路口的待轉區，或車輛停止線前方等待，等橫向號誌顯示綠燈直行時方可行駛，完成兩段式左轉，違者可處600元到1800元罰款。

機慢車兩段式左轉立意雖佳，但道路交通管理處罰條例沒有規定待轉區的大小，待轉區往往因路口空間限制，容納不了過多機慢車。有些被迫「外溢」停在斑馬線，甚至與直行機車停等區接在一起，讓行人「行不得也」。停不進待轉區的騎士，有時會被迫停在車道，或是有待轉區設在路側，騎士會戲稱為「待撞區」。

彰化縣警察局交通隊組長蕭汝上表示，待轉區劃設一定會受空間限制，必須透過道路工程施設調整改善。由於待轉區設在斑馬線前，機慢車移動到待轉區，不會與行人衝突，且車行速度較慢，發生車禍的機會不高。

違規左轉事故多 警方重點取締

29歲的張姓女騎士直接從慢車道轉彎，後方雙載的大型重機反應不及，直接撞上，造成1死2傷。 圖／南投警方提供 分享 facebook

彰化縣也積極取締機慢車違規左轉，縣警局說，全縣去年因未兩段式左轉釀成車禍肇事案件達1170件，共造成6人死亡、830人受傷。警方除積極宣導機慢車兩段式左轉，並列入取締重點，去年共取締機車未依規定兩段式左轉案件4萬6583件，居機車違規案件之首：。

桃園市警察局也是如此，去年度共取締機車未依兩段式左轉5萬9427件，今年1至5月已取締2萬5239件。

二段式左轉標誌不清 法官判撤銷罰單

機慢車兩段式左轉設有待轉區，機慢車左轉時，應注意兩段式左轉指示標誌，並停到待轉區，待綠燈後再通過，但很多駕駛人抱怨指示標誌不明顯。 記者劉明岩／攝影 分享 facebook

機慢車二段式左轉爭議多年，有民代直言，兩段式左轉從來不是為了機車安全，而是為了「四輪」的方便。此外，兩段式左轉指示標誌不清楚，也為人詬病，有駕駛人被告發後不服氣，提起行政訴訟，獲得免罰。

兩個案例：

● 新竹林姓女子前年騎機車行經竹北市中華路、國盛街交叉路口，被警方告發未依兩段式左轉。林女提起行政訴訟，認為現場沒有兩段式左轉指示標誌。法官勘驗發現，標誌設在待轉區後方10公尺，用路人的確難以看到，判決撤銷罰單免罰。

● 江姓男子3年前騎車行經彰化縣芬園鄉芬草路二段、復興路口，因未兩段式左轉遭員警舉發開罰900元，並記違規點數1點處分，江也提出行政訴訟。法官認為該處兩段式左轉標誌，依騎士視線而言並非清晰，撤銷罰單；該處路口後來新增一面兩段式左轉標誌。