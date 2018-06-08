COMPUTEX／回憶無價！居家、隨身的安全儲存方案

2018-06-08 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



儲存空間有價、回憶無價！隨著拍攝裝置越來越高畫質、不管是工作或日常生活都有許多重要檔案需要安全儲存，消費者對能適用各種使用型態的儲存方案也有越來越重度的需求。台北國際電腦展期間，許多品牌均展示了新款儲存裝置、系統軟體等儲存解決方案，為不同需求的消費者提供更多樣化的選擇。

Synology於台北國際電腦展期間於信義誠品六樓展演廳展出多款NAS新機種以及多項新軟體功能，其中一款DiskStation DS619slim，肯定會讓許多家中空間不大的消費者特別注意，因為和其他款NAS相比，它的外型非常輕巧省空間，可配備最多6個2.5吋硬碟插槽，加上雙1GbE（RJ-45）網路埠，使用更有彈性。6月9日展期最後一天開放給一般用戶前往體驗。

如果有隨身攜帶的儲存需求，Western Digital旗下各品牌，包括SanDisk、WD和G-Technology也都提供了SSD行動儲存裝置的選擇。其中，G-DRIVE mobile Pro SSD採用Thunderbolt 3技術，特殊外殼設計可防止過熱，還具有三公尺跌落保護、與一千磅抗壓碎等級的耐用、抗震設計。不僅可以全畫面播放速率編輯多流8K影像素材，搭配具Thunderbolt 3技術的產品時，還可在不到七分鐘的時間內傳輸多達1TB的內容，特別適合工作室及創意工作者使用。