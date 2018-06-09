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大樂透第107050期頭獎摃龜

2018-06-09 02:34中央社 台北8日電

大樂透第107050期今晚開獎。中獎號碼為32、17、09、02、40、31，特別號47；派彩結果，頭獎摃龜。

貳獎2注中獎，得獎金新台幣157萬3755元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

新台幣台彩

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