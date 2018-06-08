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台糖招考105人 高中職畢業薪26K

2018-06-08 21:54聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

經濟部旗下所屬事業機構台糖公司公布107年新進工員甄試簡章，預定錄取105人，起薪約26K，只要高中職畢業即能報考，因報考學歷門檻低，預計將吸引不少考生報名。

國營事業面臨退休潮，年年招考大批人員，台糖今年將招考新進工員，包括業務類16人、地政類4人、畜牧類7人、農業類41人、化工類7人、電機類22人、土木類3人，而今年更新增儲備加油站長類組，招考名額為5人。

台糖近年來錄取率約2%，根據甄試簡章，暫定錄取名額為105人，報考資格在學歷要求上，只要高中職以上畢業；業務類、儲備加油站長類、地政類、農業類因工作性質需具備有汽車駕駛執照外；畜牧類、農業類、化工類、電機類、土木類則需相關科系畢業才能報考，其中畜牧類更要求須有豬隻飼養相關工作5年以上經驗。

另外，儲備加油站長類則要求近5年內、在加油站工作3年以上的經驗、受過急救人員安全衛生教育訓練及有機溶劑作業主管安全衛生教育訓練才能報考。

部分類組有體能測試、術科測試，像是儲備加油站長有油氣檢測、畜牧類則有初生仔豬磨齒及斷尾、電機類有三路開關接線測試、土木類有經緯儀方向組法觀測水平夾角測試。

台糖招考報名即日起至27日止，筆試將在下月29日登場，錄取後通過6個月試用期才能成為正式人員，試用期間月薪2萬3389元，正式雇用月薪2萬5988元。

台糖公布考試簡章，將招考105人。聯合報系資料照
台糖公布考試簡章，將招考105人。聯合報系資料照
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