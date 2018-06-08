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警察危險太累沒人敢考？今年增列名額開缺創新高

2018-06-08 21:44聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

警察工作繁重、業務量大，卻因警力不足雪上加霜，今年警察人員考試開缺創新高，考試院本周通過107年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員及也鬧人力荒的交通鐵路人員考試，合計增列需用名額148人，考生上榜機會增。

考試院說明，此3項考試原公告需用名額6719人，增列名額後，總計6867人，其中警察人員考試就有2705人、一般警察人員2469人、鐵路人員1693人。

行政院人事行政總處提報增列148個職缺，其中警察人員考試三等考試10人，包括消防警察人員類別8人、水上警察人員類別2人，若加上原有的需用名額，等於三等考需用410人、四等考需用2295人；一般警察人員三等考試消防警察類別增列2人，若加上原有的需用名額，等於二等考需用2人、三等考75人、四等考需用2392人。

而考試院此次公告的增列名額又以鐵路特考為最多，需用名額增列136人，包括高員三級4人、員級19人、佐級113人，若連同原公告的需用名額，合計高員三級增列32人、員級194人、佐級1467人。

因警力長期不足，鐵路人員也鬧人力荒，累積的職缺逐年增加，呈現招不滿的情況，不過對於想報考的考生，只要成績有達到門檻，增列名額反而可增加上榜機會。

考選部公布警察特考增列需用名額，顯示警力缺。圖／聯合報系資料照
考選部公布警察特考增列需用名額，顯示警力缺。圖／聯合報系資料照
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警察考試院

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